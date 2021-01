Zu einem Küchenbrand, wie ihn die Feuerwehr Gelsenkirchen auf diesem Foto übt, musste die Essener Feuerwehr am Samstag in Holsterhausen ausrücken.

Wohnungsbrand Brand in Essen: Frau kommt mit Verletzungen in Klinik

Essen. Bei dem Versuch, eine brennende Pfanne zu löschen, wurde ein Frau in Essen-Holsterhausen schwer verletzt. Opfer muss in eine Spezialklinik.

Bei einem Wohnungsbrand in Essen-Holsterhausen ist eine Frau am frühen Samstagabend schwer verletzt worden. Gegen 18.30 Uhr war es in einem Mehrfamilienhaus an der Schnorrstraße zu dem Unglück gekommen. Bei dem Versuch, eine brennende Pfanne mit Wasser abzulöschen, zog sich die Frau schwere Brandverletzungen im Gesicht zu.

Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde Sie vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in eine Fachklinik nach Bochum transportiert.

Der Feuer in der Küche konnte mittels Kleinlöschgerät schnell abgelöscht werden. Nachdem das Haus mittels Lüftungsgerät rauchfrei gemacht wurde, konnten die übrigen Hausbewohner in die Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache wird zurzeit von der Polizei ermittelt.

