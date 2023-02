Brand im Essener Ostviertel – Frau bei der Flucht verletzt

Die ausgebrannte Wohnung im Erdgschoss des Hauses an der Bornstraße in Essen.

Essen. Bei einem Brand im Essener Ostviertel ist eine Frau in der Nacht auf Sonntag verletzt worden, als sie bei der Flucht im Treppenhaus stürzte.

Bei einem Wohnungsbrand im Essener Ostviertel ist am frühen Sonntagmorgen eine Frau leicht verletzt worden. Bei der Flucht stürzte sie im Treppenhaus, verletzte sich leicht am Kopf.

Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache in einem Mehrfamilienhaus an der Bornstraße ausgebrochen. Es brannte in einer Erdgeschosswohnung. Das Haus liegt ganz in der Nähe der Haupt-Feuerwache. Entsprechend schnell waren die Einsatzkräfte vor Ort.

Nach zwei Stunden war das Feuer gelöscht.

