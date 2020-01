Essen. In Essen-Frohnhausen nimmt die Polizei einen Verdächtigen nach Bränden fest, in Leithe bitten sie um Zeugenhinweise: Dort brannte ein Auto.

Brände in Essen: Polizei nimmt Verdächtigen (23) fest

Gleich mehrere Brände haben in der Neujahrsnacht die Polizei in Essen-Leithe und Essen-Frohnhausen beschäftigt.

Gegen 1.50 Uhr meldeten Zeugen in Frohnhausen zunächst einen brennenden Pkw an der Centrumstraße in Leithe. „Als die Beamten eintrafen, entdeckten diese eine Feuerwerksbatterie, die sich direkt am Fahrzeug befand und mutmaßlich den Brand verursacht hat“, berichtet Polizeisprecher Christoph Wickhorst.

Neben einer beschädigten Plastikverkleidung zersplitterte ein Fensterglas des Fahrzeugs. Die Kriminalpolizei prüft derzeit, ob die Batterie absichtlich an das Fahrzeug gestellt wurde, um eine Brand zu verursachen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 0201/829-0.

Mehrere Brände in kurzen Abständen und räumlicher Nähe

Zu einem weiteren Brand wurden die Beamten gegen 2.37 Uhr alarmiert. In Frohnhausen hatten Zeugen den Brand eines Altpapiercontainers auf der Giesebrechstraße entdeckt. Die Polizei war noch auf dem Weg dorthin, als bei der Anfahrt weitere Brände gemeldet wurden. Schnell war klar, dass die Brände alle in kurzen Abständen in räumlicher Nähe gelegt worden waren.

Mit Hilfe einer Personenbeschreibung, die den Polizeibeamten zuvor geschildert worden war, trafen sie eine verdächtige Person (23) auf dem Parkplatz der Eissporthalle an. Als der Mann jedoch den Streifenwagen erblickte, flüchtete er in Richtung des S-Bahnhofs. Die fahndende Beamten trafen schließlich auf der Koppestraße/Ecke Oberdorfstraße auf den Verdächtigen, er ließ sich widerstandslos festnehmen.