„Boyband Fieber“ steigt im Essener Stratmanns

Essen Musical-Komödie mit weltbekannten Boygroup-Songs will im Theater am Kennedyplatz das Publikum erobern. Welche Hits gesungen werden.

Hübsche Jungs, die singen und tanzen können, wurden in eigens zusammengestellten Boygroups zum weltweiten Phänomen der 1990er Jahre. Bis zur Ohnmacht kreischende Mädels auf ihren Konzerten waren die Folge und millionenfach verkaufte Tonträger. Auch deshalb gibt es nach dem Erfolg der musikalischen Komödie „Spice Boys“ des ehemaligen Hausautors Nadeem Ahmed in Stratmanns Theater jetzt Dominik Wagners „Boyband Fieber“. Am kommenden Freitag steht die Premiere ins Haus.

Zeitreise mit Musik von Backstreet Boys, Take That und Westlife

Philipp Stratmann, Leiter des Stratmanns‘ Theater, hat für sein neues Programm das Juke-Box-Musical „Boyband Fieber“ in Auftrag gegeben. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Theaterchef Philipp Stratmann stand als Teenie nicht auf Boygroups. Doch an ihren populären Hits kam auch er nicht vorbei. Er weiß also, welche nachhaltige Faszination Backstreet Boys, Take That und Westlife ausgelöst haben und ließ von Autor und Musikcomedian Dominik Wagner (Ass-Dur), Regisseurin Olivia Maria Schaaf und Choreograph Hector Mitchell-Turner eine Zeitreise in die 1990er Jahre produzieren.

Gecastet wurden in Berlin zahllose Musicaldarsteller und -darstellerinnen für einen weiblichen Fan und eine vierköpfige Boyband, darunter Timm Moritz Marquardt, der momentan an der Folkwang Universität studiert und den Schwiegersohn-Typ verkörpert. Doch für jede und jeden soll einer zum Anhimmeln dabei sein. „Es gibt noch den Smarten (Tim Olcay), den Bad Boy (Brian Neves) sowie den Sportlichen (Dennis Weißert), der nicht der Allerhellste ist“, erklärt Philipp Stratmann.

Eine Nirvana-Verehrerin wird vom Boyband-Fieber erfasst

Im Mittelpunkt aber steht Vanessa (Andrea Wesenberg), die Boybands verabscheut und Grunge vorzieht. Ihrer kleinen Schwester zuliebe geht sie auf ein Boyband-Konzert und wird vom Boyband-Fieber erfasst. Wenn „Larger Than Life“ und „Show Me The Meaning Of Being Lonely“ von den Backstreet Boys (heute ein Lieblingslied von Stratmann) erklingen oder „Back For Good“ und „Rule The World“ von Take That, wer kann da schon widerstehen? Vanessa kann es nicht, obwohl auch „Smells Like Teen Spirit“ von ihrer Lieblingsband Nirvana auf der Songliste steht.

Entwicklung der Boybands geht zurück bis zu den Beatles

Auf der Zeitreise steht noch ein Abstecher in die 1960er Jahre an mit The Four Seasons, The Jackson Five und den Beatles, die Philipp Stratmann als Vorreiter der Boygroups ansieht, da sie mit ihrer Musik, ihrem Auftreten schon damals Hysterie unter den jungen Verehrerinnen auslösten. Damit soll die Entwicklung der Boybands nachgezeichnet werden. Der Spaß an der Musik bleibt dabei das Wichtigste und der 47-Jährige schwärmt: „Die Choreos sind flott, der Gesang auf höchstem Niveau. Das Publikum soll an seine Jugend erinnert werden und sich fühlen wie mit 16.“

Die Premiere von „Boyband Fieber“ am 12. Januar in Stratmanns Theater ist ausverkauft. Weitere Termine: 13., 19. und 20. Januar. Karten unter 0201 8204060 oder auf www.stratmanns.de

