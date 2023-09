Borbecker Marktfest: Jugendliche verprügeln 19-Jährigen

Essen. Eine Gruppe junger Männer hat in Essen-Borbeck auf einen 19-Jährigen eingeschlagen und -getreten. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Nach einer brutalen Prügelattacke auf einen 19-Jährigen am Rande des Marktfestes in Essen-Borbeck ermittelt die Polizei und hofft auf Hinweise.

Wie die Behörde am Montag berichtete, trafen Einsatzkräfte am Samstag gegen 22.35 Uhr in Höhe des Bürgeramtes an der Rudolf-Heinrich-Straße auf den leicht verletzten Gelsenkirchener. Der junge Mann schilderte, dass er nur wenige Minuten zuvor in einen Streit mit einer Gruppe von etwa 15 Jugendlichen verwickelt worden sei.

Mehrere der Unbekannten hätten ihn attackiert. Sie traten und schlugen auf ihn ein, als er am Boden lag. Nachdem sie seine Bauchtasche entwendet hatten, seien die Täter geflüchtet.

Einer der Beteiligten habe auffällig lange Haare und dazu eine Basecap getragen. Die Ermittlungsgruppe Jugend hat die Ermittlungen wegen des Raubes aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Aufgrund der Nähe zum Marktfest geht die Polizei davon aus, dass die Tat von Besuchern gefilmt worden sein könnte. Diese Videos könnten bei der Aufklärung der Tat sowie der Identifizierung der Täter hilfreich sein.

Wer Hinweise geben kann, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

