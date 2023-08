Fest Borbecker Marktfest: Ex-DSDS-Kandidat tritt in Essen auf

Essen-Borbeck. Schausteller und Einzelhändler laden zum Marktfest nach Essen-Borbeck ein. Was das Musikprogramm in diesem Jahr zu bieten hat.

Zum 40. Mal feiern die Borbecker ihr Marktfest: Vom 31. August bis zum 3. September stehen die beiden Marktplätze und Teile der Fußgängerzone im Zentrum des Geschehens, inklusive eines verkaufsoffenen Sonntags. Bereits am Donnerstag, 31. August, werden in der Gerichtstraße und auf der Marktstraße Verkaufsstände öffnen. Auf neuem und altem Markt werden ab Freitag Verkaufsstände und Fahrgeschäfte für Kinder zu finden sein.

„Borbeck hat wieder richtig Lust, sich zu präsentieren. Borbecker Marktfest und verkaufsoffener Sonntag sind untrennbar miteinander verbunden“, betont Kevin Kerber, der Zweite Vorsitzende des Initiativkreises Centrum Borbeck (Cebo). Was konkret auf dem Germaniaplatz stattfinden wird ist laut Cebo noch in der Planung.

Auf zwei Bühnen gibt es beim Borbecker Marktfest Musik und Tanz. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Eine logistische Hürde müssen die Veranstalter am Freitag nehmen: Bis 13 Uhr verkaufen auf dem Neuen Markt am Bahnhof Borbeck die Händler Obst, Gemüse, Fleisch und viele andere Waren, ab 18 Uhr wollen dann die Schausteller ihre Dienste anbieten. Und auch die Bühne, auf der um 18.30 Oberbürgermeister Thomas Kufen das Marktfest eröffnen soll, muss in der Zeit samt Technik aufgebaut sein. „Alles wird im Ehrenamt geleistet“, sagt die Cebo-Vorsitzende Klaudia Ortkemper.

Borbecker Marktfest bietet Unterhaltung auf zwei Bühnen

Wenn alles aufgebaut ist, nimmt das Familienfest Fahrt auf. „Wir haben wie schon im letzten Jahr umweltbewusst gedacht. Es wird also kein Höhenfeuerwerk oder Ähnliches geben. Dafür starten wir am Freitag zur Eröffnung ein Tanzfeuerwerk“, kündigt Kerber an. Dann werden etwa 60 Kinder und Jugendliche ein Überraschungsprogramm zeigen. Die Borbecker „Dance Connextion“ hat für den Anlass neue Tänze einstudiert. Danach sorgt die Cover-Rockband „Roxx“ für Stimmung.

Sänger Daniel Lopes ist bekannt aus „Deutschland sucht den Superstar“ und dem „Dschungelcamp“. Er soll beim Marktfest in Essen-Borbeck auf der Bühne stehen. (Archivbild) Foto: Frank Rumpenhorst / picture alliance / dpa

Auf zwei Bühnen wird es ein umfangreiches Musikprogramm geben. Headliner auf der Bühne auf dem Neuen Markt ist am Samstag ab 20 Uhr Daniel Lopes, der bekannt ist aus der Sendung „Deutschland sucht den Superstar (DSDS)“ und auch bereits im Dschungelcamp war. Stefan Thielen (ab 13 Uhr) und die Country-Neue-Deutsche-Welle- und Schlagerband Lucky Lips (ab 15.30) spielen ebenfalls auf. Den Samstagabend beschließen die „Billboard Riders“, zur Countrymusik sind Line-Dancer willkommen.

Programm für Familien auf den Borbecker Straßen

Am Sonntag ab 14 Uhr gibt es Elvis-Entertainment mit „The Fellows“. Auf dem Alten Markt wird am Freitag ab 19 Uhr die Band „Coverful“ 80er- und 90er-Partyhits präsentieren. Am Samstag ist Mario Maxim mit Popschlagern ab 17 zu Gast und um 19 Uhr beschließt die „Galant Band“ mit der Sängerin Nicole den Abend. Das Marktfest wird am Sonntag musikalisch beendet von der Gruppe Juicytones, die Pop, Soul, Latin und Swing im Repertoire haben.

Am Samstag und Sonntag gibt es für die Kinder zwischen 13 und 17 Uhr auf der Rechtstraße Unterhaltung von „Papa Clown“. Aktionen der Freiwilligen Feuerwehr, die sich präsentieren wird, sind ebenso Bestandteil des Marktfestes wie die Kinderschminkaktionen der Kindergärten an der Marktstraße, Sternentaler und Weltentdecker und des TC Borbeck. Am Sonntag setzt die Ruhrbahn eine historische Tram für Fahrten durch den Ort ein.

Das Borbecker Marktfest soll der breiten Öffentlichkeit zeigen, was Borbeck kann, so das Ziel des Cebo. Der Initiativkreis organisiert das Fest aus Spenden und ehrenamtlichen Leistungen. Klaudia Ortkemper: „Es soll mit dem Fest ein Mehrwert für alle erzeugt werden. Das ist uns wichtig.“

Borbecker Marktfest – das Programm in Kurzfassung:

Das 40. Borbecker Marktfest findet vom 31. August bis 3. September in der gesamten Borbecker Fußgängerzone statt.

findet vom 31. August bis 3. September in der gesamten Borbecker Fußgängerzone statt. Das Bühnenprogramm im Überblick: Bühne auf dem Neuen Markt : Freitag, 1. September, 18.30 Uhr Eröffnung des Festes mit Oberbürgermeister Thomas Kufen und der „Dance ConneXtion“. Ab 19 Uhr spielt die Rockband „Roxx“; Samstag: 2. September, 13 Uhr Stefan Thielen (Country und Oldies), 15.30 „Lucky Lips“ (Country, NDW, Schlager), 20 Uhr Daniel Lopes (Popsänger), 21 Uhr Billboard Riders (Countryband).

: Freitag, 1. September, 18.30 Uhr Eröffnung des Festes mit Oberbürgermeister Thomas Kufen und der „Dance ConneXtion“. Ab 19 Uhr spielt die Rockband „Roxx“; Samstag: 2. September, 13 Uhr Stefan Thielen (Country und Oldies), 15.30 „Lucky Lips“ (Country, NDW, Schlager), 20 Uhr Daniel Lopes (Popsänger), 21 Uhr Billboard Riders (Countryband). Bühne auf dem Alten Markt: Freitag, 1. September, 19 Uhr „Coverful“ Band (80er 90er Hits); Samstag, 2. September, 17 Uhr Mario Maxim (Pop-Schlager), 19 Uhr „Galant Band“ mit Sängerin Nicole (Schlager- und Partyband); Sonntag, 3. September, 14 Uhr Juicytones (Pop, Latin, Swing, Soul); Samstag und Sonntag 13 bis 17 Uhr in der Rechtstraße „Papa Clown“.

