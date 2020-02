Essen-Borbeck. Der KSV Borbeck 1920 feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Doch seine Zukunft ist noch ungewiss.

Die Weltmeisterschaft der Kraftsportler vor Augen, doch der drohende Verlust der heimatlichen Trainingsstätte im Hinterkopf – so ergeht es derzeit Hartmut Rath (74) und seinem Verein KSV Borbeck 1920. Und das im Jahr des 100-jährigen Jubiläums.

Hartmut Rath startet mit 74 Jahren erstmals bei einer Weltmeisterschaft. Foto: Sebastian Konopka / FUNKE Foto Services

Bei den Deutschen Meisterschaften der Bankdrücker in Coburg hob Hartmut Rath, der in dieser Disziplin für den KSV Essen 1888 startet, 115 Kilogramm und belegte damit nicht nur den 1. Platz, sondern qualifizierte sich erstmals auch für die Weltmeisterschaften. Diese finden ab 16. Mai im tschechischen Pilsen statt.

Das Training absolviert der Sportler in seiner angestammten Halle an der Germaniastraße. Dass diese zum Abriss ansteht, weiß sein Verein bereits seit über einem Jahr. Denn die Stadt plant hier den Neubau des Borbecker Hallenbades und einer Kindertagesstätte sowie eines Mehrgenerationen-Wohnquartiers. Wohin es die Kraftsportler treiben wird, steht aber bis heute noch nicht fest. „Wir kennen noch keine konkrete Planung, alles ist in der Schwebe“, kann 1. Vorsitzender Hermann Wibbe (76) lediglich verkünden.

Kraftsportler im Schwebezustand – das ist für den kleinen Verein mit nur noch 35 Mitgliedern keine gesunde Situation. „Es kommt ja kein Neuer mehr zu uns. Deshalb sind wir relativ überaltert, obwohl der jüngste um die 30 ist“, sagt Hermann Wibbe.

Wie er bereits zu Beginn des Planungsprozesses sagte, sei der Verein froh, wenn er sein immerhin 3,5 Tonnen schweres Equipment woanders unterbringen könnte.

Sportvereine haben die Schlüsselgewalt für ihre Turnhalle

Sie hat ihr Alter erreicht und wird demnächst abgerissen: Die Sporthalle an der Germaniastraße. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Aktuell sind die Kraftsportler mit der alten Turnhalle an der Germaniastraße – wie bereits seit 70 Jahren – sehr zufrieden. Zumal sie jetzt nach dem Ausscheiden des Hausmeisters – gemeinsam mit anderen Vereinen – die Schlüsselgewalt haben. „Das hat besonders für Hartmut Rath Vorteile, denn er muss vor der WM ja mehr trainieren als die anderen Kraftsportler. Wir machen dann abends das Licht aus und schließen ab.“

Mit Spannung auf die Planungen blickt auch Kevin Kerber, Vorsitzender des TuS 84/10 und SPD-Bezirksvertreter. Er weiß, dass das Sport- und Bäderamt derzeit die Varianten des neuen Hallenbades durchrechnet: mit oder ohne Lehrschwimmbecken, mit oder ohne Gymnastikhalle. Die Ergebnisse sollen im Frühjahr vorliegen, der Rat noch im Herbst entscheiden. Baubeginn wäre dann „ruck zuck“.