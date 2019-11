Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jubiläumsrevue und Festschrift

In den zehn Jahren kamen 26, meist ausverkaufte Revuen zusammen. Hinzu gab es unzählige Auftritte bei Kulturfesten, in Gemeindehäusern, auf Messen usw.

Aus Anlass des „Zehnjährigen“ spielt das Ensemble an drei Terminen eine Jubiläumsrevue. Der Auftakt in der Zeche Carl am Sonntag, 24. November, ist bereits ausverkauft. Für das Bürgerzentrum Überruhr (14. Dezember, 17 Uhr) und den zweiten Termin in der Zeche Carl (15. Dezember, 17 Uhr) gibt es noch Karten. Tickets können per E-Mail unter info@ruhrpott-revue.de oder der Homepage www.ruhrpott-revue.de erworben werden.

Dort und bei den Jubiläumsveranstaltungen ist auch die über 100 Seiten starke Festschrift erhältlich. Bodo Roßner nimmt die Leser mit auf eine Zeitreise durch ein Jahrzehnt Ruhrpott Revue.