Essen-Frohnhausen. Vor 70 Jahren wurde das Grundgesetz verfasst. Anlass für die evangelische Apostelgemeinde in Essen-Frohnhausen, an diese Zeit zu erinnern.

In Essen-Frohnhausen erinnert Filmreihe an die Trümmerjahre

Viele Frohnhauser können sich noch an das „Cinema Paradiso“ in der Apostelgemeinde erinnern. Nun kommt das „Filmkunstkino“ zurück und damit auch Jörg Keßen, einst 20 Jahre lang Pfarrer in der evangelischen Kirche. Die erste Vorführung ist am Donnerstag, 23. Januar, 18 Uhr, im Forum der Apostelkirche, Mülheimer Straße 70. Thema der Filmreihe: „Die Zeit der Trümmer 1946-1949“.

Anlass ist das 70-jährige Bestehen des Grundgesetzes, das im vergangenen Jahr gefeiert wurde. Für Pfarrer Werner Sonnenberg möchte auf dieses besondere Gesetzeswerk hinweisen. „Denn darin sind Freiheiten formuliert, die jede evangelische Kirchengemeinde unterschreiben kann“, sagt er und fügt hinzu: „Ein Satz wie ,Die Würde des Menschen ist unantastbar’ könnte auch von Jesus Christus stammen.“

Viele fragen in Essen-Frohnhausen nach dem früheren Filmkunstkino

Unabhängig davon sei er immer wieder von Gemeindegliedern auf das ehemalige Filmkunstkino angesprochen worden, dessen Leinwand mit dem Weggang von Jörg Keßen vor zehn Jahren für immer verdunkelte.

Da kam die Idee, Grundgesetz-Jubiläum und Cinema Paradiso zumindest an einigen Abenden zu verbinden. Also sprach Werner Sonnenberg seinen inzwischen in Wuppertal lebenden Kollegen an, zu dem der Kontakt nie völlig abgerissen war. Ob er nicht Filme aus der Zeit zu zeigen, in der das Grundgesetz verfasst wurde, fragte er ihn.

Essen Kino im Café Forum Das „Cinema Paradiso“ kehrt nicht in seine ehemaligen Räume der Apostelkirche zurück, weil sie inzwischen als Kleiderkammer genutzt werden. Als Alternative bietet sich das „Café Forum“ an. Der Eintritt ist frei. Jörg Keßen hofft, dass sich nach den Vorführungen eine rege Diskussion anschließt.

Gesagt, getan, allerdings aus terminlichen Gründen erst jetzt. „Ich habe vier Filmen zur Trümmerzeit Deutschlands zusammengestellt“, erzählt Jörg Keßen, ein Filmexperte, der sich mit Filmanalysen einen Namen gemacht und auch an Schulbüchern mitgeschrieben hat. „Der Film ist eine große Leidenschaft von mir“, sagt der 1959 in Rheinhausen geborene Theologe, der Mitte der 90er Jahre für die Grünen im Essener Rat mitgearbeitet hat. Eine spezielle Filmvorliebe habe er heute nicht mehr. „Je älter man wird, desto weniger liegt man sich fest“, versichert er. Er sehe sich inzwischen ebenso gerne Marvel-Comic-Streifen als auch dramatische Filme aus dem „Eine-Welt-Kontext“ an.

An vier Donnerstagen laufen die Filme um 18 Uhr im Café Forum

Für die Filmreihe im Forum der Apostelkirche hat er vier Filme (auf Blue-Ray) ausgesucht, die die Lebensbedingungen in der Nachkriegszeit aufgreifen. Öffentlich bewerben darf er die Vorführungen im Januar und Februar aus juristischen Gründen nicht. „Die Rechte, die die Gemeinde für diese Filme hat, gelten nur für nicht öffentlich beworbene Veranstaltungen“, bittet er um Verständnis. Dass die Titel im Gemeindebrief ausführlich besprochen werden, sei kein Gegensatz: „Er ist in diesem Sinne eine Mitgliederzeitschrift, die nicht als Öffentlichkeit im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches zählt.“

So zeigt er am Donnerstag, 23. Januar, 18 Uhr, als erstes ein Ehedrama, das im Nachkriegsdeutschland über 12 Millionen Zuschauer fand. Der Film hatte gleichzeitig in allen vier Besatzungszonen Premiere. Regisseur des 1947 gedrehten Streifens war Kurt Maetzig, einer der Mitbegründer der Produktionsgesellschaft DEFA in der sowjetischen Besatzungszone.

Der zweite Film von 1948 schildert die Geschichte zweier konkurrierender Jugendbanden in den Trümmern Berlins. Als ein Wanderzirkus mit einer jungen Artistin in ihre Gegend kommt, ändert sich ihr Leben abrupt.

Werner Sonnenberg freut sich auf die Zusammenarbeit mit Jörg Keßen: „Filme sind sein Steckenpferd. Da setzt er sein Herzblut ein wie ich in die Kunst. Schön, dass wir zum Ende unserer Berufslaufbahn noch mal zusammenkommen.“