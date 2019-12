In Essen-Frintrop soll ein Fahrradstreifen verkürzt werden

„Dieser Fahrradstreifen ist Blödsinn, deshalb wollen wir ihn wegmachen!“ Für Bezirksbürgermeister Helmut Kehlbreier (SPD) ist klar: Der Schutzstreifen für Radfahrer vor dem Einkaufszentrum in Frintrop nützt wenig, sorgt im Gegenteil für viel Ärger. Denn die Stadt lässt jetzt Falschparker abschleppen. Auf einem Ortstermin wird nun eine Lösung gesucht.

Der Fahrradstreifen auf der Frintroper Straße in Richtung Oberhausen ist zweigeteilt: Der erste Abschnitt beginnt zwischen Kreuzung Schloßstraße und endet vor der Einfahrt auf den Parkplatz des Einkaufszentrums. Er ist unumstritten.

Geschäftsleute wünschen Parkscheiben-Regelung gegen Dauerparker

Der zweite Abschnitt reicht dann von der Einfahrt bis etwa in Höhe der Gaststätte „Dorfwirtschaft“. Er endet abrupt, weil ab hier bis zur Straßenbahnhaltestelle geparkt werden darf. „Am Ende des Streifens landen Radfahrer im Nirwana“, hat nicht nur Wilfried Küpper, 2. Vorsitzender des Bürger- und Verkehrsvereins Frintrop, beobachtet.

Weitgehend einig ist er sich mit der Unternehmer-Initiative „Wir für Frintrop“, dass stattdessen eine Ladezone für die Postfiliale oder ein Parkstreifen mit Parkscheiben-Regelung eingerichtet werden sollte.

Es wird tatsächlich Zeit, denn der Ärger in Frintrop ist groß, seit das Ordnungsamt erneut nicht nur Strafmandate schreibt, sondern den Abschleppdienst ruft. „Die Verkehrsüberwachung des Ordnungsamtes kontrolliert die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung im ruhenden Verkehr im gesamten Stadtgebiet, so auch in dem benannten Bereich der Frintroper Straße. Werden vor Ort Halt- und Parkverstöße festgestellt, so werden Verwarnungen erteilt oder gegebenenfalls Abschleppmaßnahmen durchgeführt“, teilt ein Pressesprecher der Stadt mit.

In Essen-Frintrop gab es früher deutlich weniger Parkplätze

„Wir-für-Fintrop“-Vorsitzender Manfred Funke-Kaiser schlägt eine Bewirtschaftung der Stellplätze per Parkscheibe vor. Denn der Platz sei meist voll, mutmaßlich von den Angestellten der Geschäfte zugeparkt.

„Wir sehen auch, dass die derzeitige Parksituation in Frintrop eher geschäftsschädigende Auswirkungen hat. Tatsache ist, dass die überwiegende Mehrheit der Kunden möglichst nahe am jeweiligen Zielgeschäft parken möchte. Das ist aber natürlich kein Frintroper Alleinstellungsmerkmal, sondern überall so. Wir sind nicht gegen Radfahrer, suchen aber nach Kompromissen, um den Einkaufsstandort Frintrop für möglichst viele Kunden attraktiv zu gestalten“, sagt Funke-Kaiser.

Essen Schraffierte Fläche stört Nicht nur der Fahrradstreifen in Richtung Oberhausen sollte nach Ansicht von Wilfried Küpper (BVV Frintrop) geändert werden. Auch die andere Seite der Frintroper Straße sollte sicherer gemacht werden. Denn dort verengt eine schraffierte Fläche die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen. An den schrägen Parkbuchten verursachten daher zurücksetzende Autos gefährliche Situationen.

Dass es seit Eröffnung des Einkaufszentrums Aufregung ums Parken gibt, verwundert Wilfried Küpper etwas: „Plassmann hatte früher auch nur wenige Parkplätze“, erinnert er sich an nicht weit zurückliegende Zeiten.

Auf der Frintroper Facebook-Seite gibt Conny D. eine Empfehlung: „Vielleicht muss man auch mal ein paar Meter laufen.“ Als um 9 Uhr morgens ein Auto abgeschleppt wurde, sei der Parkstreifen bis zur Tankstelle zu zwei Drittel frei gewesen.https://www.waz.de/staedte/essen/stadtteil-check/so-hat-frintrop-im-essener-stadtteil-check-abgeschnitten-id216185901.html