Frintrop. Die ersten Mitfahrerbänke wurden jetzt in Frintrop aufgestellt. Sie sind ein Resultat des Stadtteilentwicklungsprozesses. Dieser begann vor drei Jahren.

Im Frühjahr 2017 wurden die Ergebnisse der Umfrage vorgestellt, mit der die IHK, die Initiative „Wir für Frintrop“ und der Bürger- und Verkehrsverein (BVV) erfahren wollten, was den Frintropern und Bedingradern für ihre Stadtteile grundlegend wichtig ist. Die drei Schwerpunkte waren: Einkauf, Transport und Aufwertung der Stadtteile. Mit den Mitfahrerbänken im Rahmen des Stadtteilentwicklungsprozesses Frintrop/Bedingrade wurde jetzt die erste Etappe in der Umsetzung geschafft. Nun stehen vier Bänke bereit, drei auf dem Höhenweg, der die Quartiere in Unter- und Oberfrintrop verbindet, sowie eine weitere vor der Genobank. Sie laden erst einmal zum Platznehmen ein.

Zuvor galt es, die Bezirksvertretung einzubinden, Genehmigungen der Verwaltung einzuholen, Sponsoren zu finden, Versicherungsfragen zu klären, Verträge zu schließen. Bei Wilfried Küpper, Kümmerer und im Vorstand des Bürger- und Verkehrsvereins Essen-Frintrop, liefen die Fäden zuletzt zusammen.

Nun werden Chauffeure und Chaufeurinnen gesucht

Im nächsten Schritt werden Frintroper Bürgerinnen und Bürger gesucht, die als Fahrerin oder Fahrer auf ihrem Weg zur Mitnahme bereit sind. Kümmerer Manfred Funke-Kaiser arbeitet noch an Ideen zum Marketing. Es wird eine Plakette entwickelt, die hinter die Windschutzscheibe geklebt Mitmacher am Projekt ausweisen. An den Bänken soll ein Hinweis auf die Sponsoren nicht fehlen, darunter auch die Firma Knappmann, die die vierte Bank in Höhe des Spielplatzes aufbaute.

Wilfried Küpper bittet aber wegen der Corona-Krise noch um Geduld: "Bis zur offiziellen Inbetriebnahme der ,Mitfahrerbänke, eine Anregung der IHK, wird es also noch etwas dauern. Angesichts der Rahmenbedingungen sinnvoll, denn wer kann schon im Personenwagen die derzeitige Abstandsregel einhalten". Einstweilen freut sich also die Kümmerergruppe, dass Fußgängerinnen und Fußgänger Gelegenheit haben, um einmal die Einkaufstaschen abzustellen und kurz auszuruhen.