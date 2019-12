Politik in Borbeck In Essen-Borbeck: Illegaler Großhandel und andere Probleme

Essen-Borbeck. Parkplätze in Schönebeck, Bodenstrahler in Borbeck, Lärmschutz an Zugstrecken: Die Bezirksvertretung hatte dies und weitere Themen zu besprechen.

Fehlende Parkplätze und andere Probleme in Schönebeck, defekte Bodenstrahler in der Borbecker Fußgängerzone, Lärmschutz an Eisenbahnstrecken, fehlender Schulraum im gesamten Stadtbezirk: Die Bezirksvertretung IV hatte in ihrer Sitzung am Dienstagabend jede Menge Themen zu besprechen.

Lebensmittelgroßhandel illegal An der Germaniastraße 160 in Borbeck ist die Nutzung einer ehemaligen Ausstellungshalle als Lebensmittelgroßhandel illegal. Das stellte das Amt für Stadtplanung und Bauordnung jetzt bei einer durchgeführten Ortskontrolle fest. Denn für die Nutzungsänderung wurde keine Baugenehmigung erteilt, die aber notwendig gewesen wäre, teilt die Stadt der Bezirksvertretung mit. Germaniastraße 160 Nach Anwohnerklagen: Ordnungsamt sind keine Vorfälle bekannt Anwohner hatten sich in der Bezirksvertretung über den Anlieferverkehr mit schweren Lastwagen beschwert. Sie behindern regelmäßig den Verkehr auf der engen Germaniastraße Grundschulen im Stadtbezirk Die Anzahl an Schulkindern nimmt vorerst weiter zu. Sind es derzeit 700, so kommen in zwei Jahren noch 50 dazu, für die ein Klassenraum gefunden werden muss. Das geht aber nicht so schnell, wie Eltern und die Stadt gerne möchten. Allein die Erweiterung der Altfriedschule in Frintrop werde seit sieben Jahren geplant, gab eine Vertreterin der Stadt in der Bezirksvertretung zu. „Das kann man kaum jemandem erklären“, fügte sie hinzu. Mit Hilfe eines Pavillons soll die katholische Schule nun sogar dreizügig werden. „Dass Frintrop weiterhin als einziger Stadtteil keine Gemeinschaftsgrundschule besitzt, hat ein Geschmäckle“, prangerte Kinderbeauftragte Erika Küpper erneut an. Dass die alte Walter-Pleitgen-Schule endlich einem Neubau Platz machen muss, forderte die Politik zum wiederholten Mal. Einem Neubau „so groß und modern wie möglich“, wie Thomas Mehlkopf-Cao (CDU) möchte, erteilte die Stadtvertreterin aber eine Abfuhr: „Dann bin ich gleich beim Rechnungsprüfungsamt.“ Lärmschutz an der Bahn Die seit 2014 errichteten Lärmschutzwände an Eisenbahnstrecken in Essen müssten teilweise neu gebaut werden. Durch gesetzliche Änderungen müssen einige sanierte Abschnitte erneut saniert werden. Essen Ardelhütte bekommt 2020 neue Parkplätze Die Parkplatzprobleme rund um die Sportanlage Ardelhütte werden seit vielen Jahren beklagt. Seit 2002 drängt die SGS Schönebeck auf eine Lösung. An der Pollstraße ist auf einem Grundstück Platz für 120 Stellplätze, wenn die Zufahrt breit genug ist. Nun besteht berechtigte Hoffnung, dass im Sommer endlich gebaut wird. Gleichzeitig sucht die Bergbaukolonie einen neuen Festplatz, weil sie ihr gepachtetes Gelände an der Schacht-Kronprinz-Straße in einem Jahr räumen muss. Ob an der Pollstraße noch 300 Quadratmeter frei sind für ein Vereinsheim, soll nun die Stadt prüfen, ohne den Bau der Parkplätze zu verzögern. Bodenstrahler in Borbeck Endgültig abgeschafft werden jetzt die Bodenstrahler im Pflaster der Borbecker Fußgängerzone. Die 20 vor Kaufland und zwölf vor dem Bürgeramt werden ausgebaut und die Löcher verfüllt. „Eine Reparatur ist ein Fass ohne Boden“, begründete Verwaltungsleiter Michael Quadt den einstimmig gefassten Beschluss. Stadtteil-Check Borbecker loben den Stadtteil – aber nicht in allen Punkten