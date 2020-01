In Essen-Bochold bremst Brückenbau den Verkehr für 18 Monate

Dass die Eisenbahnbrücke Bottroper Straße in Bochold sanierungsreif ist, weiß man seit dem Jahr 2014. Deshalb sollte die Überquerung der Regional-Express- und S-Bahn-Linie zwischen Altenessen und Bergeborbeck eigentlich schon im Jahr darauf erneuert werden. Doch es sind noch sechs Jahre ins Land gegangen, bis nun endlich die Bauarbeiter anrücken. In den kommenden 18 Monaten werden sie reichlich Arbeit haben.

Wichtige Verkehrsverbindung zwischen Essener Innenstadt und dem Norden

Die Bottroper Straße ist eine der wichtigsten Verbindungen der Essener Innenstadt mit den Gewerbegebiet und Stadtteilen im Norden sowie der Autobahn A 2 und der Nachbarstadt Bottrop. Besonders in den Morgenstunden staut sich der Verkehr in Richtung City, zuletzt noch zusätzlich gebremst durch das Essen-51-Projekt: Die einspurige Verkehrsführung ab der Einmündung der Helenenstraße war viele Monate lang ein Nadelöhr.

Abstimmung mit der Deutschen Bahn über die Streckensperrung dauert

Vielleicht ist es deshalb ein Glücksfall für die Nerven der Berufspendler, dass sich der Brückenneubau auf der Bottroper Straße immer weiter verzögert hat. Nachdem der Baubeginn zuerst von 2015 auf 2019 verschoben wurde, ist es nun der Jahresbeginn 2020 geworden. Ein Hauptgrund ist die Abstimmung mit der Deutschen Bahn, wenn die Sperrung eine ihrer Strecken notwendig wird. Das ist immer der Fall, wenn neue Brückenteile eingeschwenkt werden. In der Regel muss das drei Jahre vorher angemeldet werden, bevor die DB grünes Licht gibt.

Doch so weit ist es noch lange nicht. Zuerst muss die Baustelle auf der Brücke vorbereitet werden. Die „Schienenüberführung“, wie die Planer das Bauwerk nennen, besteht nämlich aus zwei Teilen. Die westliche Brücke mit den Fahrbahnen Richtung Innenstadt stammt aus den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Sie ist dermaßen marode, dass schon vor drei Jahren ein Überholverbot für Lastwagen als auch die Abstandsregelung (50 m) zwischen zwei Lastwagen angeordnet werden musste. Die Beschränkungen sind deshalb so störend, weil der Schwerlastverkehr zu den Industriegebieten behindert wird.

Östlicher Brückenteil wurde erst vor knapp 50 Jahren errichtet

Die provisorische Verkehrsführung wurde jetzt eingerichtet. Anschließend beginnen die eigentlichen Abrissarbeiten. Foto: Linda Sonnenberg / FUNKE Foto Services

Die östliche Brücke in Fahrtrichtung Bottrop ist dagegen jünger, sie stammt aus den 70er Jahren und kann vorerst stehen bleiben. Das ist allein schon deshalb wichtig, weil der Verkehr in der Bauphase komplett über sie geführt wird.

Seit Montag werden die Arbeiten für die provisorische Verkehrsführung durchgeführt. Eine der beiden stadtauswärts führenden Fahrspuren muss aus diesem Grund bis Montag, 13. Januar, gesperrt werden.

Ab 14. Januar werden anschließend die beiden innen liegenden Fahrspuren am Mittelstreifen in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die beiden jeweils äußeren Fahrspuren bleiben in beide Richtungen für den Verkehr befahrbar.

Essen Zwei weitere Brückenprojekte im Stadtbezirk IV Die Erneuerung von Brücken ist eine der Hauptaufgaben, um die Infrastruktur in Deutschland nicht völlig verfallen zu lassen. Im Stadtbezirk IV sind neben der Bottroper Straße noch zwei weitere Brückenneubauten in der Planung oder im Bau. So wird die Rauchstraße in Dellwig Ende diesen Monats wieder befahrbar sein. Die Fertigstellung hat sich um einige Wochen verzögert, weil noch ein Stützpfeiler errichtet werden musste. Und in zwei Jahren steht die Erneuerung der Brücke Prosperstraße an.

Am Sonntag, 26. Januar, wird die Bottroper Straße in Fahrtrichtung Bottrop dann für einen Tag komplett gesperrt, um zwischen 6 und 20 Uhr die provisorische Verkehrsführung endgültig einrichten zu können. Anschließend wird der Verkehr einspurig in jede Fahrtrichtung über die östliche Brücke geführt.

Die Verkehrsführung wird dann über die Bauzeit von 18 Monaten beibehalten. Die Baukosten betragen gut 6 Mio. Euro, von denen die Stadt 2,8 Mio. Euro tragen muss.