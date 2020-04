Mit zwei Initiativen – eine kurzfristig, die andere langfristig angelegt – arbeitet derzeit Manfred Funke-Kaiser als Sprecher von „Wir für Frintrop“ daran, den Stadtteil trotz Corona-Krise weiter zu attraktivieren. Kurzfristig hat er eine Art Bücherschrank auf dem Parkplatz an der Gleisschleife aufgestellt, und langfristig richtet er die Bitte an Stadt und Politik, in diesem Jahr generell die Öffnung der Geschäfte an Sonntagen zu erlauben, besonders aus Frintroper Sicht rund um die 8. Shopping-Nacht am 11. September.

Überdimensionaler Terminkalender in Essen-Frintrop ist eingerollt

Was in Frintrop geplant ist, zeigte bisher der überdimensionale Terminkalender an einer Hausfassade am

Manfred Funke-Kaiser hat den Terminkalender inzwischen wieder einrollen lassen. Die große Dekorationswürste zierte früher diese Hausfassade. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Höhenweg an. Doch der wurde inzwischen zusammengerollt, aus Sorge vor Frühjahrsstürmen und nun wegen des Virus’. „Wer will jetzt wissen, was im Sommer los ist?“, fragt sich Manfred Funke-Kaiser nicht zu Unrecht. Normalerweise versendet er vor Ostern die Einladungen zur Teilnahme an der Shopping-Nacht. Doch in diesem Jahr verschiebt er die Briefsendungen zugunsten eines Appells: „Diejenigen Unternehmen, die ihren Geschäftsbetrieb einstellen mussten, sind auf zusätzliche Verkaufstage und Aktionen angewiesen. Die Gastronomie ebenso!“, schreibt er jetzt in einer Pressemitteilung. Deshalb möchte „Wir für Frintrop“ aus dem traditionellen Termin am Freitagabend ein ganzes „Shopping-Weekend“ machen, inklusive verkaufsoffenem Sonntag. Manfred Funke-Kaiser: „Das Sonntagsverkaufsverbot sollte generell für den Rest des Jahres 2020 deutschlandweit aufgehoben werden, um wenigstens einige verlorene Umsatztage wieder wett zu machen.“ Voraussetzungen wären selbstverständlich die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts und die dann aktuelle Lage. Und: „Eine Frintroper Shopping-Aktion über drei Tage würde vermutlich sogar zu einer Entzerrung der Besucherzahlen führen und weniger Hektik bedeuten.“

Bücherzelt lädt ein zum Schmökern

Gegen die Alltagshektik ist eine weitere Idee gedacht, die Manfred Funke-Kaiser jetzt auf dem Parkplatz an

Ein neu eingerichtetes Zelt mit Büchern in Essen-Frintrop an der Gleisschleife des Stadtteils. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

der Gleisschleife umgesetzt hat. Obwohl er den Pachtvertrag zum Monatsende gekündigt habe, bleibe noch Zeit, ein Zelt aus dem Bestand seines derzeit ruhenden Messeservice-Unternehmens aufzustellen und mit Büchern zu bestücken. „Inspiriert wurde ich durch die neuen Bücherschränke in Heisingen und Werden. Außerdem kann der erwachsene Sohn gerne auf seine Kinderbücher verzichten.“ Weil weitere Frintroper ebenfalls ihre Regale durchstöbert haben, wartet nun im Zelt eine kleine Literaturauswahl.