Gemeinden in Essen-Frohnhausen müssen zusammenwachsen

Was im Januar 2018 im Votum der 2008 gebildeten Pfarrei St. Antonius beschlossen wurde, soll bis spätestens 2030 umgesetzt werden. Aber viele Details sind nach wie vor offen. Katholiken in Frohnhausen bewegt vor allem, welche der beiden Kirchen im Stadtteil auf Dauer erhalten bleibt. Noch sei nichts entschieden, bekräftigte der Gemeinderat.

In Essen-Frohnhausen beraten Katholiken über die Zukunft der beiden Kirchen

Doch allein die Nachricht, dass nach dem Sonntagsgottesdienst in St. Elisabeth eine öffentliche Gemeindeversammlung anberaumt war, hatte viele Gläubige aufgeschreckt. Dementsprechend waren die Bankreihen in der Backsteinkirche am Stadtteilrand gut gefüllt, auch nach der Messe mit Diakon Ludger Höller. Etwa 200 Katholiken wohnten der Informationsveranstaltung des Gemeinderates bei.

Im 47-seitigen Votum, auf der Homepage der Pfarrei nachzulesen, findet sich ein Passus, der die Gemüter bewegt. „Der Standort der Kirche für Frohnhausen kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht entschieden werden. In einer Arbeitsgruppe (unter externer Begleitung) werden die nächsten Schritte zum gemeinschaftlichen Zusammenwachsen besprochen und auf den Weg gebracht.“ Genau das soll jetzt anlaufen, wie Diakon Höller aus der Gemeinde am Sonntag in der Kirche verkündete.

Die Pfarrei holt sich Berater aus dem Bistum, die den Prozess begleiten sollen. Die kirchlichen Experten stehen der bereits gebildeten Steuerungsgruppe beim nüchternen Vergleich von Zahlen und Fakten bei. Sie wollen die vor Ort wirkenden Laien bei der Umsetzung der beschlossenen Sparpläne unterstützen. Denn das Geld, so war man sich beim Votum sicher, reiche nur für Erhalt einer Kirche im Stadtteil.

Im Hintergrund wirken viele Menschen mit

Wichtig sei jetzt ein Zusammenwachsen der beiden Gemeinden St. Antonius und St. Elisabeth. „Nun gilt es, Neues zu integrieren und Altes nicht zwingend zu verwerfen“, erklärt Diakon Höller zur Gemeindeversammlung. Einmal im Jahr habe der Gemeinderat laut Satzung eine öffentliche Informationsveranstaltung abzuhalten, betont er. „Da sind wir sogar überfällig.“

Essen Beide Kirchen sind herausragende Bauwerke Die unter Denkmalschutz stehende Kirche St. Antonius liegt an der Berliner Straße, im Zentrum von Frohnhausen. Mit seiner modernen Architektur nach den Plänen von Rudolf Schwarz ist das 1959 fertig gestellte Gotteshaus als solches von außen kaum zu erkennen. „Eine Kostbarkeit, die man suchen muss“, soll einst Pfarrer Heinrichs die Kirche St. Elisabeth beschrieben haben. Die Straßenbahn-Linie 109 hält direkt vor der Tür des 1911 erbauten Gotteshauses am Rande des Stadtteils an der Frohnhauser Straße 400. Zur Gemeinde gehört das Pfarrzentrum mit professioneller Bewirtung und ein Kindergarten. Neueste Informationen aus der inklusive Altenheim St. Anna sieben Gemeinden zählenden Pfarrei St. Antonius mit St. Elisabeth, St. Mariae Empfängnis (Holsterhausen), St. Mariae Himmelfahrt (Altendorf), Zur Heiligen Familie (Margarethenhöhe) und der polnischen Gemeinde an St. Clemens Maria Hofbauer (Altendorf) bieten die Pfarrnachrichten. Wer sie abonnieren will, schickt eine E-Mail an pfarrnachrichten@st-elisabeth-esse.de.

Erst Mitte Dezember 2018 war das Gremium neu gewählt worden und man habe gleich „drei dicke Brocken“ zu bewältigen gehabt: Kirchenvorstandswahl, das Jubiläum in St. Elisabeth und das große Gemeindefest im September. „Unzählige Menschen im Hintergrund haben mitgewirkt.“

Ehrenamtliche Helfer für das nächste Fest gesucht

Diakon Ludger Höller informierte die Gemeinde St. Elisabeth über den Pfarreientwicklungsprozess. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Doch nach dem Fest sei vor dem nächsten, das am 29. und 30. August steigen soll. Schon jetzt werden Ehrenamtliche gesucht. Wer mitmachen will, kann das auf einem Formular bekunden und gleich dazuschreiben, wobei er helfen will. Und das Motto für die Sause rund um die Kirche an der Frohnhauser Straße wird noch gesucht. Denn auch das ist bisher offen.

Informationen über das rege Gemeindeleben werden über die Pfarrnachrichten auf Papier, aber auch über Facebook und Instagram sowie die Gemeindehomepage an die Gläubigen geleitet. Hier sollen demnächst die Neuigkeiten in Bezug auf die entscheidende Frage zu finden sein. Welche Kirche bleibt am Ende in der Pfarrei erhalten? St. Antonius oder St. Elisabeth?