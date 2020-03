Seit 1990 leitet Diplom-Pädagogin Ruth Köhler an der Helenenstraße 19 in Altendorf die „Perle“, eine Begegnungsstätte nur für Mädchen. Der Schwerpunkt des beliebten Stadtteiltreffs liegt in der feministischen, parteilichen und interkulturellen Mädchenarbeit.

Die Überraschung ist ihnen wirklich gelungen: Funda, Binnaz, Serat, Sinem und Aysel sitzen auf dem Sofa im Gruppenraum. In ihrer Mitte strahlt Ruth Köhler über beide Ohren. Die Diplom-Pädagogin hat Geburtstag und ist überwältigt von dem unerwarteten Besuch im Altendorfer Mädchentreff. Alle gratulieren, es gibt Musik, Kuchen und kleine Geschenke.

Treffpunkt wie ein zweites Zuhause

„Wir haben hier vieles gelernt, Bewerbungen am Computer geschrieben, getanzt oder Theater gespielt“, erzählt Aysel. Die nunmehr 27-Jährige Tourismuskauffrau erinnert sich oft und gern an diese Zeit. Ruth, wie alle jungen Besucherinnen die Leiterin freundschaftlich nennen, sei immer für sie da gewesen. „Wir konnten ihr einfach immer alles erzählen“, sagt Serat (30), die Kinderpflegerin geworden ist. Alle Frauen sind ehemalige „Perlen“ und dankbar für viele Stunden, die sie in der offenen Einrichtung verbringen durften. In den 90ern bot der Treff den Mädchen mit türkischen Wurzeln ein zweites Zuhause. „Gleich nach der Schule haben wir hier zusammen die Hausaufgaben gemacht, Deutsch gelernt und viel Spaß gehabt“, fügt Funda hinzu.

Die 27-Jährige, die als Gastarbeiterkind in Essen zur Welt kam, möchte auch die schönen Ausflüge nicht missen. Gemeinsam ging es in den Movie Park Bottrop, zum Düsseldorfer Flughafen oder gar nach Istanbul. „Ein superschöne Zeit“, fasst Sinem die vielen positiven Erfahrungen aller Mädchen bei Köhler und ihrem Team zusammen. Mittlerweile ist Sinem selbst Mutter. Und würde ihr Kind sofort in den Treff schicken – wenn es kein Junge wäre.

Aus einem altmodischen Friseursalon entstanden

Diplom-Pädagogin Ruth Köhler (59) leitet seit 1990 die offene Kinder- und Jugendeinrichtung. Der Schwerpunkt liegt in der feministischen, parteilichen und interkulturellen Mädchenarbeit. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

In der Perle an der Helenenstraße finden Mädchen ab sechs Jahren an fünf Tagen in der Woche offene Türen, aber auch ebensolche Herzen und Ohren. Zwischen 15 und 30 weibliche Kinder- und Jugendliche finden sich täglich ein. Ruth Köhler ist seit 1990 für den 1988 von Birgit Bormann gegründeten Treff am Start und hat den ehemaligen Friseursalon mit eingerichtet. Vorher war die Einrichtung an der Altendorfer Straße. „Es gab hier einzelne Kabinen mit Vorhängen und Teppich an den Wänden“, erinnert sie sich. 30 Jahre sind seitdem vergangen. Mehrfach wurde das alte Ladengeschäft renoviert oder umgebaut. Zuletzt kam im Sommer 2019 die neue Küche im vorderen Bereich hinzu. Hier bereiten die Kinder mit den insgesamt sieben Betreuerinnen gemeinsam Mahlzeiten zu.

Bei „Halli Galli“ hauen alle auf die Glocke

„Bei uns begegnen sich Mädchen, um miteinander Freizeit zu verbringen und gemeinsam etwas zu gestalten“, erläutert Saskia Teuber beim Besuch. Die 26-Jährige arbeitet Teilzeit im Treff, studiert Soziale Arbeit an der Uni Essen. Am Tisch hinter der Küchenzeile spielt Raissa Mongo mit ein paar Grundschülerinnen eine Runde „Halli Galli“. Beim lustigen Kartenspiel drehen die Mädels richtig auf. „Unser Lieblingsspiel“, sagt Anna (10) und zeigt auf die Glocke. „Da muss man schnell draufhauen, wenn fünf gleiche Früchte auf den Spielkarten zu sehen sind“, sagt sie. Da heißt es gut aufpassen.

Essen Der Arbeitsschwerpunkt ist feministisch Die Perle ist eine Einrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit mit dem Schwerpunkt der feministischen, parteilichen und interkulturellen Mädchenarbeit. Gegründet wurde die Einrichtung im Jahre 1988 und befindet sich derzeit in der Trägerschaft des BDKJ Stadtverband Essen. In den ersten elf Jahren gehörte sie zur Christlichen Arbeiterjugend (CAJ). Die Perle hat von Montag bis Freitag für unterschiedliche Altersgruppen geöffnet. Die Angebote sind kostenlos und können ohne Anmeldung besucht werden. Von Montag bis Donnerstag gibt es jeweils von 14 bis 15 Uhr eine Hausaufgabenhilfe. Montags bis donnerstags ist der Secondhand-Markt im Haus von 13 bis 14 Uhr geöffnet.

Genau diese Mischung aus Spiel, Spaß, Tanz und Lernangeboten in angenehmer Atmosphäre sei es, was schon den Jüngsten gefällt, betont Mongo. Die 32-Jährige stammt aus dem Kongo und jobbt als Praktikantin in der Perle. Die Pädagoginnen und Sozialarbeiterinnen bieten den Altendorfer Mädchen in der Kindheit und Jugend eine wichtige Stütze. „Wir begleiten sie in Alltagsbelangen, Interessen, Freuden und Sorgen.“ Bisweilen eine Herausforderung, aber unterm Strich ein Gewinn ist die multikulturelle Vielfalt im Haus. Sie spiegelt das Leben der vielen verschiedenen Kulturen im Essener Westen. Immer wieder gibt es auch neue Angebote wie ein Upcycling-Projekt, das Mongo im Rahmen ihres Erzieherpraktikums anbietet. Beliebt sind die Mütter-Töchter-Ausflüge, die an Wochenenden stattfinden. Man geht in die Gruga, fährt mit dem Zug nach Köln oder wandert in Gelsenkirchen mit Lamas.

Arbeit trägt gute Früchte

Sponsoren wie die Essener Soroptimistinnen, die zu einer weltweit tätigen Organisation berufstätiger Frauen zählen und sich gesellschaftspolitisch engagieren, unterstützen seit vielen Jahren das Jugendzentrum. In Deutschland zählt die Organisation aktuell über 6.600 Mitglieder in 218 regionalen Clubs. Aber auch Privatleute lassen der Perle gern Spenden zukommen. Erst vor kurzem hat sich Köhler mit ihrem Team bei den Ehrenamtlichen mit einem Brunch bedankt.

Besonderen Wert legt man in der Perle neben der Integrations- auf Bildungsarbeit. Zum Geburtstag – 32 Jahre Mädchentreff, 30 Jahre an der Helenenstraße 19 und Ruth Köhlers 59. - können alle stolz sein. „Die Arbeit trägt gute Früchte“, freut sich die Leiterin. Noch viel schöner als die bunten Blumensträuße und das Konfekt auf dem kleinen Geburtstagstisch findet sie eines: Aus vielen ehemaligen Perlen mit schlechten Startbedingungen sind moderne Frauen geworden, die Berufe erlernt haben und selbstbewusst durchs Leben gehen.