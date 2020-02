Mit historischen Fotos, Texten und Sammelstücken aus der Geschichte seiner Kirchengemeinde St. Dionysius in Borbeck kann man Heinz Werner Kreul immer eine Freude breiten. Doch jetzt war die freudige Überraschung für den 75-jährigen Gemeindearchivar noch ein Tick größer, als Pfarrer Benedikt Ogrodowczyk ihm während seines Küsterdienstes ein Fotoalbum aus der Nachbargemeinde St. Michael in Dellwig überreichte, das er aus der Gemeinde erhalten hatte. Es enthält 147 Fotos aus den 1950er Jahren. „Da habe ich fast das Läuten vergessen. Denn die Fotos sind eine echte Rarität, solche Fotos gibt es sonst nicht“, schwärmt Heinz Werner Kreul.

Essen-Dellwig in seltenen Bildern aus den 1950er Jahren

Pastor Krahe segnet die Kanalbrücke auf der Prosperstraße, die 1954 eingeweiht wurde. Foto: Koch

Aus dem Fotoalbum hat der Archivar gemeinsam mit Udo Kühn (69) einen Vortrag mit dem Titel „Dellwig in den 1950er Jahren mit der St. Michael-Kirche“ erstellt. „Der Computerfuzzi“, wie Heinz Werner Kreul voller Respekt sagt, habe die Fotos eingescannt und auch beschriftet.

Das Fotoalbum hat allerdings auch seine eigene Geschichte. Angefertigt hat es Pater Bruno Urban Koch, der laut seinem Internet-Eintrag am 2. September 1919 in Dellwig als achtes von zehn Kindern geboren wurde. Nach seiner Ausbildung an Ordensgymnasien in Waldernbach und Niederlahnstein wurde er 1951 zum Priester geweiht. Ein Kunststudium an der Universität Mainz (1952-1957) schloss er mit dem Staatsexamen ab, um ab 1958 am Johannesgymnasium in Lahnstein als Kunsterzieher und Religionslehrer zu wirken.

Ein Künstler und Priester mit vielen Gaben

Spielende Kinder in der Mellisaue mit St. Michael-Kirche im Hintergrund. Foto: Koch

„Pater Urban war ein Künstler mit vielen Gaben: er zeichnete und malte, machte erlesene Fotos, komponierte Lieder, schuf Plastiken, Fresken und Kunst am Bau, tüftelte mathematische Probleme aus und setzte sie in anschaubare Gegenstände um, er schrieb religiöse Lyrik und tiefgründige mystische Abhandlungen“, heißt es auf seiner Web-Seite. Außerdem sei er ein exzellenter Kunstkenner und Archivar gewesen, der viele Menschen beschenkt habe. Pater Urban starb am 27. Juni 1986 in Lahnstein.

In seiner Heimatgemeinde Dellwig hatte er vor seinem Abschied den Alltag der 50er und 60er Jahre fotografiert: Vereine, Ausflügler, spielende Kinder, das 50-jährige Bestehen der Eucharistischen Ehrengarde, dazu Straßenszenen, die St. Michael-Kirche, entstehende Wohnsiedlungen, den alten Dellwiger Bahnhof und die Eisenbahnsiedlung. Das fertige Album übergab er bei seinem Abschied zur Erinnerung an Hermann Josef Krahe, der bereis 1945 Pastor in Dellwig war und 1973 verstorben ist.

„Unser Vortrag wird eine Reise in die Vergangenheit Dellwigs“, kündigt Heinz Werner Kreul an. „Denn es ist ein kostbarer Schatz, der der Öffentlichkeit gezeigt werden muss.“ Anschließend wird er das Fotoalbum dem Bistums-Archiv in Kray zur Verfügung stellen, das es wiederum ins Dionysius-Archiv geben wird.