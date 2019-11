Essen-Altendorf: Gleisbauarbeiten an der Helenenstraße

Der Nachtexpress hält bis 3. Dezember an einer Ersatzhaltestelle an der Helenenstraße.

Die Ruhrbahn hebt in Essen-Altendorf aufgrund von Gleisbauarbeiten die Haltestelle (H) Helenenstraße Steig 2 ab Donnerstag, 28. November, 8 Uhr, auf. Betroffen sind die Nacht-Express-Linien NE 11 und NE 12. Bis Dienstag, 3. Dezember, Betriebsende, halten die Busse am Fahrbahnrand an einer Ersatzhaltestelle auf Höhe der Hausnummer 276.