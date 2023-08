Bootstaufe in Essen: Tierretter brechen zu neuen Ufern auf

Essen. Dank der Unterstützung von Sponsoren hat die Tierrettung Essen ein neues Rettungsboot anschaffen können. Tag der offenen Tür steht ins Haus.

Die Tierrettung Essen macht sich zu neuen Ufern auf: Zur technischen Ausstattung des Vereins gehört nun auch ein modernes Rettungsboot, das mit Unterstützung von Sponsoren angeschafft werden konnte. Am Sonntag hat Pastor Oliver Laubrock die „Sophia-Lucia“ getauft und in den Dienst gestellt.

Der katholische Geistliche unterstrich in seiner Predigt die Bedeutung des Rettungsdienstes - nicht nur für in Not geratene Tiere, sondern auch für die Halter, die in oftmals belastenden Situationen eines moralischen und seelischen Beistands bedürfen.

Wie Tierrettungs-Chef Stephan Witte erklärte, verfügt das Rettungsboot der Marke „Whaly“ über einen leistungsstarken Outboarder, einer Bugrampe mit einer Traglast von 350 Kilogramm. die es erlaubt, Schafe, Ziegen, Hunde aus überfluteten Gebieten zu retten. Es kann bis zu sechs Personen befördern und ist mit Digitalfunk ausgestattet. Für gute Sicht in der Dunkelheit sorgt eine leistungsstarke Umfeldbeleuchtung.

Auch für unwegsame Gewässer geeignet

Bereits in Ahrweiler 2021 und in Dresden im Jahr 2013 war das Team der Tierrettung Essen e.V. in der Katastrophenhilfe im Einsatz und kämpfte gegen die Fluten. Für derartige Ereignisse eignet sich das nun in den Dienst gestellte Rettungsboot, da es auch in unwegsameren Gewässern genutzt werden kann, sagt Witte.

Das Team der Tierrettung Essen e.V. möchte allen Interessierten die Möglichkeit geben, sich das moderne Boot und auch alle weiteren Einsatzfahrzeuge des Fuhrparks anzuschauen. Deshalb ist jeder herzlich eingeladen am Sonntag, 20. August, das Sommerfest der Tierrettung auf dem Gelände der Rettungswache 1 am Korthover Weg 65 in Essen-Leithe zu besuchen. Es gibt kalte und warme Getränke, Kuchen, Bratwurst und auch eine große Tombola mit vielen Preisen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen