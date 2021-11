Booster-Impfung: Essener erforschen Wirkung von Biontech

Mediziner Axel Schaefer impft im Medizentrum in Borbeck: 157 Patientinnen und Patienten sind dort Teil der Biontech-Studie.

Essen. Ärzte des Medizentrums in Essen-Borbeck arbeiten an der Biontech-Studie mit. Welche Erkenntnisse sie bisher gewonnen haben.

In Essen erforscht eine Hausarztpraxis die Wirkung des Corona-Impfstoffes von Biontech – jetzt werden auch die Booster-Impfungen in die Studie einbezogen. Patientinnen und Patienten des Medizentrums Borbeck hatten die Impfung schon vor dem offiziellen Start erhalten. Sie sind Probanden für eine Studie über die Wirkung des Biontech-Impfstoffs.

Ursprünglich war die Essener Gruppe 158 Personen stark, mittlerweile sind es nur noch 157, weil sich eine Patientin nachträglich doch dagegen entschieden hatte. In ganz Deutschland gibt es 500 Probandinnen und Probanden.

Essener bestätigen hohe Wirksamkeit des Biontech-Impfstoffs

Zwei Jahre lang werden die Patientinnen und Patienten in festgelegten Abständen untersucht, unter anderem, um festzustellen, wie lange der Schutz anhält. „Die erste Auswertung nach einem halben Jahr hat eine hohe, über 90-prozentige Wirksamkeit bestätigt“, sagt der Borbecker Mediziner Axel Schaefer. Einen Impfdurchbruch habe es unter den Probanden bisher nicht gegeben.

„Wir haben jetzt auch das Okay für die Booster-Impfungen bekommen.“ In den kommenden Tagen wird die dritte Dosis verabreicht, auch danach stehen wieder Untersuchungen an, um mehr über die langfristige Wirkung der Impfung zu erfahren.

