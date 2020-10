Bomsori Kim spielt in Essen ein Programm zum Wohlfühlen

Auch wenn Bomsori Kim jetzt ihr Debüt in der Philharmonie gab, ist sie alles andere als eine Anfängerin. Die 30-jährige südkoreanische Geigerin war schon Siegerin im ARD-Musikwettbewerb, gastierte beim New York und Los Angeles Philharmonic.

Nun also Essen. Im geschliffenen Zusammenwirken mit ihrer Klavierpartnerin Julia Okruashvili bot sie ein klassisch-romantisches Programm zum Wohlfühlen. Durchgehend bestechen konnte der Ensemblegeist, mit dem das Duo zur Sache ging: das eng verzahnte, kongruente Musizieren, die gemeinsame Einfühlsamkeit und Spielfreude, die dezente Regieführung der Pianistin, die gleichermaßen melodisch zu liefern und sich zurückzunehmen wusste.

„Carmen-Fantasie“ in Essen: ein Knallbonbon geigerischer Bravour

Mit Leidenschaft stürzte man sich so in Schumanns Sonate op. 105, blitzsauber in den virtuosen Violinpassagen und warmtimbriert im Klavierpart. Bomsori Kim setzt energische Akzente, ihr atmendes Vibrato bewegt sich nur gelegentlich am Rande expressiver Süße. Die „Méditation“ aus Tschaikowskys op. 42 zeigte sich ausbalanciert zwischen breitem, ausdrucksgesättigtem und feinem Bogenstrich. Letzterer kam denn auch dem heiteren Tonfall der „Frühlingssonate“ von Beethoven entgegen, deren Adagio-Satz – vielleicht der Höhepunkt des Konzertes – dem Duo als ein Moment musikalischer Glückseligkeit gelang.

Als quasi eingebaute Zugabe, als Knallbonbon geigerischer Bravour ließ Bomsori Kim schließlich die „Carmen-Fantasie“ des US-Filmkomponisten Franz Waxman aus dem Sack mit allem, was dazugehört: Kantabilität und Schmalz, funkensprühende Technik und mitreißendes Musikantentum.

