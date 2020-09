ahBlindgänger Bombe in Stoppenberg: 1200 Menschen werden evakuiert

Essen. An der Essener Straße in Stoppenberg ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie wird noch am Montag entschärft.

Im Essener Stadtteil Stoppenberg ist an der Essener Straße eine britische Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Blindgänger wird noch am Montag entschärft. Insgesamt sind rund 4.000 Anwohner betroffen.

Eine Evakuierung, die voraussichtlich am späten Nachmittag stattfinden wird, findet im so genannten „inneren Kreis“ im Radius von 250 Metern statt. Im äußeren Kreis ist „luftschutzmäßiges Verhalten“ angesagt - das heißt, man darf im Haus bleiben, muss sich aber in Räumen aufhalten, die abgewendet sind von der Seite des Fundorts.

„Im inneren Kreis betroffen sind 1206 Personen“, berichtet Stadtsprecherin Silke Lenz. Betroffen ist auch das Seniorenheim Grabenstraße. Einige Bewohner werden in eine Betreuungsstelle gebracht.

Mittlerweile steht fest, dass es sich um eine Bombe mit Aufschlagzünder handelt. Das ist die verhältnismäßig harmlose Variante im Gegensatz zu tückischen Säurezündern. Der innere Kreis soll mit 15 Sperrstellen abgeriegelt werden, der äußere mit 25 Sperrstellen.

Gelber Punkt: Fundort. Zwei rote Kreise markieren die Zonen - im inneren Kreis muss evakuiert werden. Foto: Stadt Essen

Bombenfund in Essen-Stoppenberg: Betreuungsstelle wird eingerichtet

Eine Betreuungstelle ist eingerichtet – sie liegt in der Bischöflichen Sekundarschule am Mühlenbruch.

Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Die Stadt hat ein Info-Telefon eingerichtet: 0201 123 8881.