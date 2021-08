Ein Blindgänger ist in Essen-Kupferdreh gefunden worden. Er wird am Montag entschärft. (Symbolfoto)

Blindgänger Bombenfund in Essen-Kupferdreh: Entschärfung am Montag

Essen. In Essen-Kupferdreh wird am Montag (9.8.) ein Blindgänger entschärft. Die Bombe aus dem zweiten Weltkrieg ist am Freitag gefunden worden.

Eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe ist am Freitag (6.8.) in Essen-Kupferdreh gefunden worden. Eigentlich müssen Blindgänger noch am Tag ihres Fundes entschärft werden. „Weil sich in unmittelbarer Umgebung zwei Altenwohnheime befinden, wird die Entschärfung derzeit vorbereitet und am Montag durchgeführt“, teilt die Stadt am Freitagabend mit.

Der Fundort werde über das gesamte Wochenende überwacht. Gefunden wurde die Bombe aus dem zweiten Weltkrieg zufällig an der Kupferdreher Straße in Höhe der Hausnummer 28.

Evakuierung am Montag ab 10 Uhr

Personen im Umkreis von 500 Metern um den Fundort müssen den Bereich am Montag (9.8.) um 10 Uhr verlassen. Eine Betreuungsstelle wird in der Sporthalle Kupferdreh, Prinz-Friedrich-Platz 2, eingerichtet.

Im Umkreis von 1000 Metern gilt während der Entschärfung „luftschutzmäßiges Verhalten“. Welche Bereiche genau betroffen sind, hat die Stadt noch nicht veröffentlicht. Ein Bürgertelefon soll am Montag ab 8 Uhr unter Tel. 123-8888 für Informationen eingerichtet werden.

Erst kürzlich wurde eine Bombe in Essen im Stadtteil Huttrop entschärft – am Montag, 2. August.

Dieser Artikel wird im Laufe des Wochenendes aktualisiert.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen