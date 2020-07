Bombe im Essener Nordviertel: Live-Ticker - Sprengung heute

Essen. An der Katzenbruchstraße im Essener Nordviertel ist eine Bombe gefunden worden. Sie wird noch heute gesprengt. Wir berichten im Live-Ticker.

Im Essener Nordviertel - an der Katzenbruchstraße - ist eine Bombe gefunden worden. Sie muss heute noch gesprengt werden, da der Sprengkörper mit einem Säurezünder ausgerüstet ist.

gefunden worden. Sie muss heute noch werden, da der Sprengkörper mit einem Säurezünder ausgerüstet ist. Die umliegenden Gebäude in Essen müssen vor der Sprengung der Bombe evakuiert werden. Diese wird erst am Abend erfolgen. Ein Schutzwall aus Überseecontainer wird errichtet.

müssen vor der evakuiert werden. Diese wird erst am Abend erfolgen. Ein Schutzwall aus Überseecontainer wird errichtet. Nach Angaben von Stadtsprecherin Jasmin Trilling sind von der Sprengung der Bombe in Essen 1600 Anwohner im inneren Kreis betroffen und 2700 im äußeren Kreis. Die Stadt richtet ein Bürger-Telefon ein unter der Nummer 0201/123-8881.

Live-Ticker: Die Bombe im Essener Nordviertel muss noch heute gesprengt werden

14.21 Uhr: Die Sprengung der Bombe wird erst am Abend erfolgen. Die Evakuierung der Betroffenen erfolgt erst am späten Nachmittag. Das berichtet Stadt-Sprecherin Jasmin Trilling. Betroffen sind 1600 Anwohner im inneren Kreis (siehe Grafik) und 2700 im äußeren Kreis. Zu den Betrieben, die geräumt werden müssen, zählen unter anderem die Kreishandwerkerschaft. Das Besondere an diesem Bombenfund: Für die Sprengung wird um den Fundort, der in sechs Metern Tiefe liegt, ein Schutzwall aus Überseecontainern errichtet. Bis fest steht, wo und wie er gebaut werden kann, wird noch einige Zeit vergehen. Bis das nicht fest steht, werden die Anwohner auch nicht aus ihren Häusern geholt.

Das rote Kreuz markiert den Fundort. Foto: Stadt Essen

14.01 Uhr: Die Grafik der Stadt Essen zeigt den Fundort der Bombe mit einem roten Kreuz an; im inneren Kreis müssen alle Gebäude geräumt werden und die Straßen werden gesperrt. Im äußeren Kreis muss man sich „luftschutzmäßig verhalten“, das heißt: Man darf im Gebäude bleiben, muss sich aber in Räumen aufhalten, die nicht in Richtung Fundort liegen.

Bombe in Essen: Die betroffenen Anwohner müssen evakuiert werden

13.48 Uhr: Für die betroffenen Anwohner, die evakuiert werden müssen, wird eine Betreuungsstation eingerichtet. Die Bombe war entdeckt worden bei Sicherheits-Sondierungen. An der Katzenbruchstraße in Höhe der Hausnummer 27 entstehen derzeit neue Wohnungen.

13.47 Uhr: Für die Sprengung müssen Übersee-Container sowie 400 Tonnen Sand angeliefert werden, die zum Schutz aufgestellt werden. Auch die umliegenden Schulen - in direkter Nähe sind das Gymnasium Nord-Ost sowie die Helen-Keller-Förderschule - werden benachrichtigt, auch wenn derzeit Ferien sind.

Die ursprüngliche Meldung:

An der Katzenbruchstraße im Nordviertel ist am Donnerstag ein Bomben-Blindgänger gefunden worden. Der Sprengkörper, der mit einem gefährlichen Säurezünder ausgerüstet ist, muss noch heute, Donnerstag, gesprengt werden.

Es handelt sich um eine Fünf-Zentner-Bombe. Die umliegenden Gebäude werden evakuiert; eine Sperrung von Autobahnen oder Bahnlinien ist nicht erforderlich.

Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Stadt richtet ein Bürger-Telefon ein unter der Nummer 0201/123-8881.