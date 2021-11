Ruhrbahn-Betriebshof in Essen: Derzeit wird dort nach Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg gesucht. (Archivbild)

Essen. Auf dem Essener Ruhrbahn-Betriebshof Stadtmitte könnten sich Blindgänger befinden. Es laufen Sondierungsarbeiten auf dem Gelände, so die Stadt.

Auf dem Ruhrbahn-Betriebshof im Essener Ostviertel finden Sondierungsarbeiten statt. Wie das Nahverkehrsunternehmen mitteilt, besteht der Verdacht, dass sich in der Erde Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg befinden. Auf Anfrage heißt es seitens der Stadt, dass die Arbeiten andauern. Bis Anfang nächster Woche könne das Ergebnis feststehen.

Eigentlich, so hatte es die Ruhrbahn ursprünglich gemeldet, hätte bereits am Mittwoch (17.11.) Klarheit herrschen sollen. Da sich die Verdachtsstellen aber unter harten Gesteinsschichten befänden – und die Arbeiten ohne Presslufthammer, sondern mit Hilfe von Spitzhacken stattfinden müssten – verzögern sich die Sondierungen, so die Stadt.

Ruhrbahn in Essen: 60 Straßenbahnen und 28 Busse müssten woanders deponiert werden

Sollte sich der Verdacht bestätigen, müsste der Betriebshof laut Ruhrbahn „für die Dauer der Entschärfung komplett evakuiert werden“. Das würde auch bedeuten, dass 60 Straßenbahnen und 28 Busse an anderen Orten deponiert werden müssten.

Für Fahrgäste hätte ein Kampfmittelfund zur Folge, dass für die Tram-Linie 104 ein Schienenersatzverkehr in Form von Bussen eingerichtet werden müsste. (jop)

Wir informieren Sie an dieser Stelle über den Ausgang der Sondierungen und im Fall eines Kampfmittelfundes auch über das genaue Vorgehen bei einer Entschärfung.

