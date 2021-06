Bombe in Essen-Kettwig gefunden: Entschärfung erfolgreich

Nur 0.5 Zentner schwer: der Blindgänger in einem Waldstück in Essen-Kettwig.

Essen. Ein Spaziergänger hat in einem Kettwiger Waldstück einen Blindgänger entdeckt. Die Bombe wurde am Montag erfolgreich entschärft.

In einem Waldstück in Essen-Kettwig ist am Samstag ein Blindgänger gefunden und am Montagvormittag erfolgreich entschärft worden. Eine Evakuierung war nicht notwendig, teilt die Stadt Essen mit.

Die Maßnahme habe nur eine gute Stunde gedauert, erklärt Stadtsprecherin Jasmin Trilling. Im Rahmen der Entschärfung waren knapp 30 Einsatzkräfte der Essener Feuerwehr, des Ordnungsamtes, der RGE und des Technischen Hilfswerks im Einsatz. Die Sperrungen der Rad- und Wanderstrecken in der Umgebung wurden unmittelbar nach der Entschärfung wieder aufgehoben.

Es handelte sich bei dem Fund tatsächlich, wie eingangs vermutet, um ein amerikanische Bombe, allerdings war sie nur einen halben Zentner schwer. Die Bombe konnte in einem Waldstück geborgen und dann unschädlich gemacht werden.

In einem Kettwiger Waldgebiet wurde die Bombe entdeckt. Foto: Stadt Essen

Die Weltkriegsbombe war nach Angaben der Kommune am Samstag von einem Spaziergänger in der Nähe der Adresse Oefte 12 a entdeckt worden. Dieser benachrichtigte die Feuerwehr. Ein Sicherheitsdienst überwachte fortan den Fundort.

Aufgrund der abgelegenen Lage waren keine Anwohner oder Gewerbebetriebe betroffen, die evakuiert werden mussten. Die Stadt Essen verzichtete auch darauf, ein Bürgertelefon einzurichten. Stadtsprecherin Trilling: „Normalerweise haben wir solche Funde auf Baustellen und dann noch mitten in der Stadt. Hier war die Situation sehr einfach und unkompliziert.“ Lediglich die durch das Waldstück führenden Rad- und Wanderstrecken waren in einem Umkreis von 150 Metern um die Bombe für die Dauer der Entschärfung gesperrt worden.

