News-Ticker: Bombe Essen – A 40 wird gesperrt, Züge halten

Essen. In Essen ist direkt an der A40 eine britische Fünf-Zentner-Bombe gefunden worden. Sie wird noch Dienstag entschärft.

Blindgänger an der Bredowstraße im Südostviertel Essen - die neuesten Entwicklungen hier im Live-Ticker.

13.55 Uhr: Der erste Evakuierungs-Durchgang ist gestartet. Mitarbeiter der Stadt klingeln an den Häusern und informieren die Anwohner. Eine Betreuungsstelle für die Evakuierten ist eingerichtet.

13.11 Uhr: Das Ordnungsamt beginnt, durch die betroffenen Straßen zu fahren und mit Lautsprecher-Durchsagen die Bürgerinnen und Bürger zu informieren.

13.10 Uhr: Der Fund von Dienstag, 23. Mai, ist die sechste Bombe in Essen im laufenden Kalenderjahr 2023. Erst Mitte Mai war ein Blindgänger in Frillendorf entschärft worden. Zuvor, Ende April, hatte ein Blindgängerfund erhebliche Komplikationen ausgelöst: Eine Bombe mit gefährlichem Säurezünder, der in der Werrastraße (Bergerhausen) bei Bauarbeiten gefunden worden war, musste kontrolliert gesprengt werden. Die Detonation verursachte Risse an den Wohnhäusern in direkter Nähe. Einige Tage war unklar, ob die Häuser je wieder bewohnt werden können. Die Leitungen im Erdreich müssen erneuert werden.

12.50 Uhr: Für Betroffene: Es gibt Listen mit allen Häusern, in denen die Bewohner sich „luftschutzmäßig verhalten müssen“, und es gibt Listen mit allen Häusern, aus denen die Menschen evakuiert werden müssen. Die Stadt Essen hat die Übersichten auf ihrer Internetseite veröffentlicht.

So twittert Essen über den Bombenfund. Foto: Stadt Essen

12.36 Uhr: Die Sperrung der A40 betrifft beide Fahrtrichtungen. Es geht um den Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Huttrop und dem Autobahnkreuz Essen-Ost. Die A52 ist nach Angaben von Stadt-Sprecher Patrick Betthaus nicht betroffen. Es gibt noch keine Informationen zur Frage, wann die Entschärfung stattfindet und somit der gesamte Verkehr in Essens Zentrum zum Erliegen kommen wird.

12.27 Uhr: Diese wichtigen Straßen müssen für die Entschärfung gesperrt werden: A40, Steeler Straße, Kurfürstenstraße, Burggrafenstraße, Oberschlesienstraße.

12.18 Uhr: Die Stadt Essen hat einen genauen Plan veröffentlicht. Im grünen Bereich müssen die Bürger ihre Häuser verlassen, im blauen Bereich ist „luftschutzmäßiges Verhalten“ angesagt – das heißt, man muss sich in Räumen aufhalten, die abgewandt von der Richtung liegen, die zur Fundstelle zeigt.

Auf dem Bild deutlich zu sehen: Auch der Bahnverkehr muss für die Dauer der Entschärfung gesperrt werden.

Betroffen von den Evakuierungsplänen sind laut Stadt 3600 Bürgerinnen und Bürger. Der blaue Bereich („luftschutzmäßiges Verhalten“) betrifft etwa 7500 Menschen.

Im grünen Bereich müssen die Bürger ihre Häuser verlassen. Im blauen Bereich müssen sie sich "luftschutzmäßig verhalten". Foto: Stadt Essen

Die Stadt hat ein Info-Telefon eingerichtet: 0201-88-33333. „Es wird eine Betreuungsstelle für die Versorgung der zu evakuierenden Personen eingerichtet“, kündigt die Stadt an.

