Bombe in Essen-Frillendorf: A40, A52 und Bahn betroffen

In Essen-Frillendorf muss am Montagabend eine Fünf-Zentner-Bombe entschärft werden.

Essen. In Essen-Frillendorf wurde ein Blindgänger gefunden. Von Evakuierung betroffen sind rund 600 Anwohner. Auch A40 und A52 müssen gesperrt werden.

Im Rahmen von Kanalbauarbeiten wurde am Montag (15.5.) am frühen Abend in der Straße Schimmelhofer Ring 29 in Frillendorf ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die amerikanische Fünf-Zentner-Bombe wird noch Angaben der Stadt noch am Montag entschärft. Betroffen von einer Evakuierung sind nur rund 600 Anwohner, allerdings auch wichtige Verkehrswege wie die A40, die A52 und die Hauptbahnstrecke zwischen Essen und Bochum.

18.25 Uhr: Straßen.NRW erklärt, man wolle die Autobahnen bereits um 19.30 Uhr sperren. Die Stadt hält dies für sehr optimistisch. Normalerweise dauere es länger von der ersten Alarmierung bis zur vollständigen Evakuierung des betroffenen Gebiets. Erst dann können die Bombenentschärfer ihre Arbeit aufnehmen und erst dann ist die Sperrung der Autobahnen sinnvoll.

18.10 Uhr: Die Stadt hat laut Stadtsprecher Patrick Betthaus mit ihrem ersten Evakuierungsrundgang begonnen, außerdem laufen bereits die Lautsprecherdurchsagen.

Während der Entschärfung, die für den späteren Abend erwartet wird, müssen laut Stadt die Autobahnen A 40 und A 52 im Bereich des Autobahndreiecks Essen-Ost gesperrt werden, außerdem auch die Hauptbahnstrecke zwischen Essen und Bochum.

Bombe in Essen-Frillendorf: Im äußeren Kreis sind 2900 Menschen betroffen

Alle Gebäude im Umkreis von 250 Metern um die Bombenfundstelle werden bis zum Ende der Entschärfung evakuiert. Im Umkreis von 250 Metern bis 500 Metern sollte man sich während der Entschärfung in Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt liegen. „Luftschutzmäßiges Verhalten“ wird das genannt. Von dieser Maßnahme sind sind circa 2.900 Personen betroffen.

Eine Betreuungsstelle für betroffene Bürger ist im Kolping-Berufsbildungswerk Essen, Am Zehnthof 100, eingerichtet und war ab 18.45 Uhr einsatzbereit. Mit Behinderungen des Individualverkehrs und des ÖPNV ist zu rechnen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Das Gefahrentelefon zur Bombenentschärfung wird unter 0201 88-33333 eingerichtet.

