Bombe in Essen: Entschärfung erfolgreich, A40 wieder frei

Bombe in Essen: Ein Blindgänger ist am Mittwoch (3.5.) in Frillendorf gefunden worden.

Essen. In Essen-Frillendorf ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie musste am Dienstag (3.5.) entschärft werden. Zur Chronik.

In Essen-Frillendorf ist am Dienstag (3.5.) ein Blindgänger an der Straße Lunerkamp gefunden worden. Die britische Fünf-Zentner-Bombe wurde am frühen Nachmittag erfolgreich entschärft.

Ungewöhnlich: „Die Bombe wurde in einem Wohnhaus gefunden – in einem Keller“, sagte Stadtsprecherin Jasmin Trilling am Morgen. An dem Mehrfamilienhaus, in dem sieben Menschen gemeldet sind, hätten Bauarbeiten stattfinden sollen. Bei Sondierungsarbeiten bestätigte sich am Mittwoch dann der Verdacht, dass dort tatsächlich eine Bombe liegt.

Gebäude im Umkreis von 250 Metern wurden evakuiert, im Umkreis von 500 Metern mussten sich Menschen während der Entschärfung in von der Bombe abgewandten Gebäudeteilen aufhalten.

Für Anwohnerinnen und Anwohner wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet: im Kolping Bildungswerk Am Zehnthof 100. Insgesamt mussten 700 Menschen im inneren Kreis evakuiert werden, „luftschutzmäßig“ mussten sich etwas mehr als 1175 verhalten.

Bombe in Essen: Der Evakuierungsplan

Der Lageplan des Sperrbereiches. Foto: Stadt Essen

[bessere Qualität: Die Evakuierungskreise als PDF auf essen.de]

Bombe in Essen – Status-Updates im Liveticker

14.42 Uhr: Die Entschärfung war erfolgreich, die Sperrungen werden aufgehoben. Auch die A40 ist dann wieder frei.

14.30 Uhr: Die Entschärfung läuft weiterhin.

14.15 Uhr: Die Entschärfung kann beginnen.

14.08 Uhr: Der zweite von zwei Evakuierungsdurchgängen ist abgeschlossen. Nun werden noch einige wenige Krankentransporte durchgeführt. Wenn diese abgeschlossen sind, kann mit der Entschärfung begonnen werden.

13.40 Uhr: Das ging dann doch sehr schnell. „Der äußere Kreis wird zugezogen und damit wird auch die A40 gesperrt,“, sagt Jasmin Trilling.

13.35 Uhr: Auf den Straßen ist eine Menge los, der Verkehr staut sich im Umfeld. Wann die A40 gesperrt werden wird, ist unklar. Es könnte laut Stadtsprecherin schnell gehen – muss es aber nicht. Sobald mehr bekannt ist, erfahren Sie es hier.

13.16 Uhr: Der erste Evakuierungsdurchgang durch das Ordnungsamt ist abgeschlossen, meldet die Stadt, der zweite soll direkt im Anschluss folgen.

Bombenentschärfung in Essen: Auswirkungen auf Autobahn

12.33 Uhr: Kurz vor der Entschärfung soll die Autobahn A40 gesperrt werden, noch fließt der Verkehr also. So wird vorgegangen:

A40 – Fahrtrichtung Gelsenkirchen: Verkehr wird an der Anschlussstelle Essen-Kray abgeleitet.

A40 – Fahrtrichtung Mülheim: Verkehr wird an der Anschlussstelle Essen-Huttrop abgeleitet.

A52 – Aus Fahrtrichtung Düsseldorf: Verkehr wird an der Anschlussstelle Essen-Bergerhausen abgeleitet – entsprechende Auffahrten werden gesperrt.

12.28 Uhr: Eindrücke aus Frillendorf: Immer mehr Menschen fahren aus dem betroffenen Gebiet heraus, einige laufen zu Fuß, viele telefonieren. Die Menschen werden mitten in ihrem Alltag von den Maßnahmen überrascht. Eine Frau ist etwa auf einem Geburtstag eingeladen, eine weitere wollte ihre Mutter besuchen, einige kommen aus dem Homeoffice.

Eine betroffene Anwohnerin weiß noch nicht, ob sie im inneren oder äußeren Evakuierungskreis lebt. In der Hand trägt sie zwei Tüten und sagt: „Ich komme gerade vom einkaufen, hier sind verderbliche Lebensmittel drin. Hätte ich das gewusst.“

12.18 Uhr: Offenbar kommt man mit den Vorbereitungen gut voran, wann genau Entschärft werden kann, ist aber weiter noch unklar. „Es kann aber sein, dass wir vor der Rushhour durch sind“, sagt Stadtsprecherin Jasmin Trilling.

12.06 Uhr: Der innere Evakuierungskreis wird jetzt zugezogen, die Stadt meldet, dass die A40 aber noch nicht gesperrt ist.

12.04 Uhr: Mit „erheblichen Einschränkungen“ ist auf einigen Ruhrbahn-Linien zu rechnen: 146 und 166 sowie 144, 160 und 161.

11.58 Uhr: Auf der nahe gelegenen Straße Am Zehnthof ist noch alles ruhig, der Autoverkehr läuft normal. Aber man merkt, dass die Menschen sich hier auf die Entschärfung vorbereiten. RGE-Sicherheistkräfte stehen an den Straßen. Ein Mann sagt am Telefon: „Noch merkt man nichts, aber gleich soll’s losgehen.“ Eine Anwohnerin sagt: „Das kann ja was werden.“ Dass die Bombe 70 Jahre unentdeckt war, kann sie nicht glauben. „Das kann einem wirklich Angst machen, wer weiß, was sonst noch unter der Erde schlummert.“

11.28 Uhr: Der erste Evakuierungsdurchgang ist gestartet.

11.22 Uhr: Der Evakuierungskreis steht, die Stadt hat ihn mittlerweile veröffentlicht (siehe oben). Die A40 liegt mitten in dem Kreis und muss später, während der Entschärfung, gesperrt werden. Wann genau, ist noch unklar.

10.40 Uhr: Die Stadt hat ein Bürgertelefon unter Tel. 0201/ 123 8888 eingerichtet.

10.28 Uhr: Ein Blindgänger ist in Essen-Frillendorf gefunden worden und muss noch heute entschärft werden.

