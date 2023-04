Blindgänger in Essen: Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist im Stadtteil Bergerhausen gefunden worden: in der Werrastraße. (Symbolbild)

Liveticker Bombe in Essen-Bergerhausen: Blindgänger wird gesprengt

Essen. In Essen-Bergerhausen ist ein Blindgänger gefunden worden: in der Werrastraße. Wir berichten über die Entwicklungen in diesem Liveticker.

Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Montag (24.4.) in Essen-Bergerhausen gefunden worden und muss noch heute kontrolliert gesprengt. Wir berichten an dieser Stelle im Liveticker – und aktualisieren, sobald weitere Details zum Vorgehen feststehen.

Typ: britische 2,5-Zentner-Bombe mit Langzeitzünder | Entschärfung: Der Blindgänger muss an diesem Montag gesprengt werden

britische 2,5-Zentner-Bombe mit Langzeitzünder | Der Blindgänger muss an diesem Montag gesprengt werden Evakuierungskreis: 300 Meter um Fundstelle (Werrastraße 43); „Aufgrund der relativ kleinen Größe des Blindgängers gibt es nur einen Evakuierungskreis“ | Gefahrentelefon der Stadt: 0201 88-33333

300 Meter um Fundstelle (Werrastraße 43); „Aufgrund der relativ kleinen Größe des Blindgängers gibt es nur einen Evakuierungskreis“ | 0201 88-33333 Betreuungsstelle: wird eingerichtet, noch unklar, wo.

Bombe in Essen-Bergerhausen: der Evakuierungskreis

(größere Auflösung: Download bei der Stadt Essen)

Bombe Essen 24.04.2023 Foto: Stadt Essen / Buntes

Bombe in Essen gefunden: Liveticker zur Entschärfung in Bergerhausen

13.29 Uhr: Die Stadt Essen hat den Evakuierungsplan veröffentlicht. Demnach werden auch auf der A52 Sperrstellen eingerichtet und die Autobahn später zugemacht.

13.19 Uhr: Nach Angaben der Stadtverwaltung ist wegen der Maßnahmen in Bergerhausen mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den BEreich weiträumig zu umfahren.

13.17 Uhr: Während der Sprengung, müssen sich Patientinnen und Patienten sowie das Personal in Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt liegen, so die Stadt.

13.11 Uhr: In der Nähe der Fundstelle liegt mit dem Huyssenstift ein Krankenhaus, auch ein Altenheim befindet sich nach Angaben der Stadtverwaltung im 300-Meter-großen Evakuierungskreis. Beide Einrichtungen werden nicht evakuiert, teilt die Stadt mit.

13.06 Uhr: Wie die Stadt Essen mitteilt, sei der Blindgänger – eine 2,5-Zentner-Bombe – bei Sondierungsarbeiten in der Werrastraße, in Höhe Hausnummer 43, gefunden worden.

13.00 Uhr: Sograde wurde per NINA-Warn-App gewarnt. Demnach muss die Bombe noch heute gesprengt werden. „Zur Sicherheit wird hiermit angeordnet, dass alle Gebäude, die sich in einem Umkreis von 300 m um die Fundstelle befinden, zu räumen sind.“ Für Hilfsbedürftige Personen sei das Gefahrentelefon der Stadt Essen unter zu 0201/8833333 erreichen.

12.14 Uhr: Sobald weitere Details zum Vorgehen (Entschärfungszeitpunkt, Evakuierungsradius etc.) feststehen, aktualisieren wir unseren Liveticker.

12.14 Uhr: Noch ist unklar, um welchen Bombentyp es sich handelt. Nach Angaben aus dem Rathaus sei die Bombe aber „bewegt worden“. Deswegen müsse diese wohl noch an diesem Montag entschärft werden. Der Fundort ist in der Werrastraße, die über die Autobahn A52 verläuft.

12.14 Uhr: Ein Blindgänger ist in Essen-Bergerhausen gefunden worden. Das bestätigt die Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion.

