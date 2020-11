Eine Fünf-Zentner-Bombe muss noch an diesem Montag (2.11.) entschärft werden. (Symbolbild)

Fünf-Zentner-Bombe Bombe in Essen-Stoppenberg: Erstmals Warnung mit Sirenen

Essen. In Essen-Stoppenberg ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Der Blindgänger muss noch am Montag entschärft werden. Infos sammeln wir hier.

In Essen-Stoppenberg ist am Montag (2.11.) ein Blindgänger gefunden worden.

ist am Montag (2.11.) ein Blindgänger gefunden worden. Die Fünf-Zentner-Bombe wurde laut der Stadt Essen im Rahmen von Bauarbeiten für ein Regenrückhaltebecken entdeckt .

wurde laut der Stadt Essen im Rahmen von . Der Blindgänger muss noch am Montag entschärft werden. Erstmals kommt laut Stadt Essen bei einer Entschärfung das Sirenenwarnsystem zum Einsatz.

werden. Erstmals kommt laut Stadt Essen bei einer Entschärfung das zum Einsatz. Der Fundort liegt laut Stadt auf der Straße Arendahls Wiese , Höhe Hausnummer 17.

, Höhe Hausnummer 17. Eine Betreuungsstelle für Anwohner wird eingerichtet.

Bombe in Essen gefunden – der Evakuierungsradius

Der Evakuierungsradius. Foto: Stadt Essen

Update, 16.33 Uhr: Wie die Stadt Essen auf ihrer Homepage mitteilt, werde erstmalig bei einer Blindgängerentschärfung per Sirene gewarnt. Vier Sirenen sollen mit dem Beginn der Evakuierungsmaßnahmen ausgelöst werden. Nach der Entschärfung, so kündigt es die Stadt an, werde der Signalton „Entwarnung“ zu hören sein.

Sirenenalarm: Das bedeuten die einzelnen Warnsignale Sirenenalarm- Das bedeuten die einzelnen Warnsignale

Update, 16.12 Uhr: Alle Gebäude im Umkreis von 250 Metern müssen geräumt werden, im Umkreis von 250 bis 500 Metern sollte man sich „während der Entschärfung in Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt liegen“, heißt es seitens der Stadt.

[Keine Nachricht aus Essen verpassen – hier geht es zum lokalen Newsletter]