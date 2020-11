Böller in Essen: Schon weit vor Silvester viele Beschwerden

Katernberg. Die Polizei in Essen hat viele Beschwerden über Lärmbelästigung von Silvesterböllern erhalten. Den Tätern auf die Spur zu kommen ist schwierig.

Der Chihuahua von Daniela Campanella will nicht mehr Gassi gehen, sobald es dämmert. Zu oft wurde der kleine Hund zuletzt von Silvesterknallern erschreckt. Wo die genau gezündet werden, ist unklar. Die Polizei meldete zuletzt Beschwerden von Anwohnern aus dem Essener Osten, dem Norden und Borbeck.

Essener hören Böller seit Mitte Oktober

„Dieses Jahr ist es ganz extrem“, findet Daniela Campanella, die in Katernberg wohnt. Seit Mitte Oktober seien immer wieder Böller zu hören. Sowohl tagsüber, als auch abends und nachts. Ihren Hund Max versetze das in wahnsinnigen Stress. Wenn der acht Jahre alte Chihuahua den Knall höre, bleibe er entweder wie angewurzelt stehen und müsse nach Hause getragen werden oder aber er reiße aus. Campanella: „Zu Hause verkriecht er sich dann stundenlang unter dem Bett und zittert.“

Ein paar Tage vor und nach Silvester habe sie Verständnis dafür, aber nicht fünf Monate lang. „Ich finde das gefährlich und man erschreckt sich auch selbst. Nachts sitze ich teilweise senkrecht im Bett“, erklärt die 47-Jährige. An Silvester selbst gibt sie ihrem Hund zwei Löffel Eierlikör zur Beruhigung, das könne sie aber schlecht fünf Monate lang durchziehen.

Facebook-Nutzer diskutieren Böllern

Die Katernbergerin ist nicht alleine mit ihrer Meinung: Bei Facebook diskutieren das Thema etliche Nutzer. Nutzerin Andrea Falk schreibt: „Teilweise könnte man meinen, die Idioten stecken die Knaller in Mülltonnen, so hört es sich zumindest an.“ Userin Bettina Tönnies ergänzt: „Ich denke, dass wir uns dieses Jahr zu Silvester auf besonders viel Böllerei einstellen müssen. Die Leute werden ihren Corona-Frust in die Luft ballern.“

Ob die Stadt dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ein Böllerverbot verhängt ist noch nicht klar, doch Campanella ist auch unabhängig von Corona der Meinung, dass das Böllern auch an Silvester verboten werden sollte: „Es kommt immer wieder zu Unfällen und Jugendliche bewerfen Tiere.“ Es reiche, wenn es an öffentlichen Plätzen wie etwa dem Katernberger Markt oder auf Zollverein große Feuerwerke gebe, wo die Leute auch hingehen könnten.

Beim Ordnungsamt der Stadt sind zuletzt keine Beschwerden über Lärmbelästigung wegen Knallern eingegangen, aber bei der Polizei. „Beamte des Bezirksdienstes, aber auch Streifenpolizisten wurden zu dieser Problematik sensibilisiert“, erklärt Sprecher Christoph Wickhorst. Es handele sich dabei um kein neues Phänomen. Das ganze Jahr über würden der Polizei solche Geräusche gemeldet, zuletzt vermehrt aus Borbeck und aus der direkten Nachbarschaft der Gesamtschule Nord. „Anwohner melden, dass vor und nach der Schule dort Feuerwerkskörper gezündet werden“, erklärt Christoph Wickhorst. Die Polizei will jetzt eng mit den Bezirksdiensten und dem Ordnungsdienst der Stadt zusammenarbeiten, um dem entgegen zu wirken.

Im August beschwerten sich viele Bürger, die in der Nähe des Kaiser-Wilhelm Parks wohnen, und die Polizei vermeldete vermehrt Einsätze an einem Mietshaus an der Gladbecker Straße . Dort hatten Anwohner mehrfach direkt aus ihrem Fenster Feuerwerksraketen gezündet. Daniela Campanella hat die Täter noch nie auf frischer Tat ertappt und die Polizei demnach auch noch nie informiert: „Ich weiß nicht genau von wo die Geräusche kommen und auch nicht von wem.“

Bürger sollen sich mit Beobachtungen bei der Polizei melden

Doch Wickhorst appelliert: „Bürger sollen sich bei der Polizei melden und mitteilen, was sie gehört oder gesehen haben. Das hilft uns,, mögliche Einsätze auf bestimmte Bereiche zu konzentrieren.“ Die Ruhestörer seien zwar beim Eintreffen der Polizei meist schon weg, aber „die Kollegen werden an den Orten dann öfter vorbeifahren und die Lage checken“, erklärt der Polizeisprecher, der daran erinnert, dass sogenannte Polenböller in Deutschland verboten sind: „Die haben eine unbeschreibliche Sprengkraft und sind extrem laut und heftig.“ Wer damit erwischt werde müsse mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Daniela Campanella mit Max. Der Chihuahua hat panische Angst vor Feuerwerks-Geräuschen. Foto: privat

Letztlich müsse jeder Einzelfall geprüft und geahndet werden. Es kann ein Verstoß gegen die Lärmschutzverordnung, aber beispielsweise beim Einsatz von sogenannten Polenböllern auch ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz sein. Das besagt, dass in Deutschland sogenannte Kleinfeuerwerke nur an den letzten drei Werktagen des Jahres verkauft werden dürfen, also vom 29. bis 31. Dezember. Außerhalb dieses Zeitraums braucht es eine Genehmigung.

Das Problem, mit dem Polizei, Ordnungsamt und auch Anwohner zu kämpfen haben: Im Internet gelten offenbar andere Regeln, dort kann man das ganze Jahr über Silvesterknaller kaufen. Dennoch: Das Abfeuern ist grundsätzlich nur 24 Stunden lang erlaubt: Diese beginnen am 31. Dezember um 0 Uhr.