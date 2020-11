BMW-Fahrer flüchtet vor Polizei: Kleinkind nicht gesichert

Ein 28-Jähriger ist in Essen-Altenessen vor der Polizei geflüchtet.

Essen. 28-Jähriger wollte sich in Altenessen einer Kontrolle durch die Polizei entziehen. Er flüchtete über Rot mit seinem ungesicherten Sohn im Auto.

Mit seinem nicht angeschnallten und ungesicherten Sohn (3) im Auto ist ein 28-jähriger BMW-Fahrer in Essen-Altenessen vor der Polizei geflüchtet. Wie sich am Ende der Verfolgungsfahrt am Mittwochabend herausstellte, besitzt der Mann noch nicht einmal eine Fahrerlaubnis. Gegen ihn und die Mutter des Kleinkinds, die dem Mann die Wagenschlüssel überlassen hat, wird nun ermittelt.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, fiel Beamten der Essener Einsatzhundertschaft, die zu Fuß Präsenz im Stadtteil zeigten, gegen 18.30 Uhr der BMW auf, der an einer roten Ampel wartete. Weder der Fahrer des X3 noch das Kleinkind im Auto waren angeschnallt, weshalb einer der Polizisten den Mann aufforderte, rechts ranzufahren.

Trotz Rotlicht über eine Kreuzung geflüchtet

Zunächst schien es so, als würde der Autofahrer der Aufforderung nachkommen. Er wechselte auf den rechten Fahrstreifen und reduzierte seine Geschwindigkeit, bevor er plötzlich nach links ausscherte und trotz Rotlicht über eine Kreuzung flüchtete. Die Beamten der Einsatzhundertschaft eilten zu ihrem Dienstwagen und nahmen die Verfolgung auf, die bereits kurze Zeit später an der Höltestraße endete.

Hier stand der BMW mit geöffneter Fahrertür. Während von dem Fahrer jede Spur fehlte, stand der männliche Beifahrer plötzlich mit dem verängstigten Dreijährigen neben dem Fahrzeug. Das Kind fragte wiederholt nach Papa.

Die Beamten fanden in dem X3 einen Personalausweis, dessen Foto den Fahrer zeigte. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass der 28-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Beamten erreichten die Mutter des Kindes, die ihren Sohn vor Ort abholte und gleich die Schlüssel des auf sie zugelassenen BMW entgegennahm.,