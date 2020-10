Bluttat in Essen: Mann durch Messerangriff verletzt

Essen. Nach einem Messerangriff in einem Mehrfamilienhaus in Stoppenberg ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft. Hintergründe der Bluttat sind unklar.

Nach einem mutmaßliche Messerangriff in Essen-Stoppenberg ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft: Ein etwa 30-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Bruchstraße ist am späten Montagabend mit Stich- oder Schnittverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Der mutmaßliche Täter soll zunächst geflüchtet sein. Die Hintergründe der Bluttat waren am Dienstagmorgen noch unklar. Nach Angaben von Augenzeugen soll es kurz vor Mitternacht in dem Haus zu einem Streit gekommen sein.

Polizei und Staatsanwaltschaft wollen im Laufe des Tages weitere Details nennen. (j.m.)

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]