Bluttat in Essen: Frau in Lebensgefahr - Mann stellt sich

Am Philosophenweg in Essen-Freisenbruch ist eine schwer verletzte Frau in einer Wohnung entdeckt worden. Die Polizei sperrte den Tatort ab.

Essen. Lebensgefährlich verletzte Frau wurde in Freisenbruch in einer Wohnung entdeckt. Der mutmaßliche Täter flüchtete, bevor er sich stellte.

Bei einer blutigen Beziehungstat in einer Wohnung am Philosophenweg in Essen-Freisenbruch ist eine Frau (26) am Dienstagmorgen lebensgefährlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter (28) flüchtete zunächst, stellte sich aber gegen 10 Uhr auf der Innenstadtwache mit den Worten: „Ich habe meine Frau umgebracht.“

Offenbar war der Mann davon ausgegangen, dass die 26-Jährige die Stichverletzungen, die sie erlitt, nicht überlebt hatte, berichtete Polizeisprecherin Sonja Kochem nach der Vernehmung des Mannes.

Eine Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Mehrere Rettungs- und Polizeikräfte waren am Philosophenweg in Essen-Freisenbruch im Einsatz. Foto: ANC-News

Um kurz nach 9 Uhr hatten Zeugen Hilferufe einer Frau aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Philosophenweg gehört. Zwei, drei Minuten später, so Polizeisprecher Pascal Schwarz-Pettinato, wurde die Leitstelle alarmiert. Einsatzkräfte entdeckten die 26-Jährige mit blutenden Wunden in der Tatwohnung, sie wurde von Rettungskräften und einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort kämpfen Ärzte seitdem um das Leben der Frau.

Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab. Zum Tathergang und zur -waffe als auch zum Motiv des mutmaßlichen Täters gab es zunächst keine weiteren Angaben.

Erst am Sonntagabend war im Essener Südostviertel eine 25-jährige Deutsch-Libanesin umgebracht worden. Ein 24 Jahre alter Deutscher mit serbischen Wurzeln stellte sich der Polizei Essen und sitzt wegen Totschlags in Untersuchungshaft. Polizei und Staatsanwaltschaft prüfen, ob bei dem Einsatz alle korrekt gelaufen ist. Zeugen hatten Hilferufe einer Frau gemeldet, alarmierte Beamte am Einsatzort aber nichts feststellen können. Bislang liegt kein Ergebnis der angekündigten Prüfung vor.

