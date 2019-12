Essen Forschungsprojekt: Versorgung mit Blutprodukten optimieren

Mit Blick auf die sinkende Spenden-Bereitschaft und die demografische Entwicklung ist künftig mit einem zunehmenden Mangel an Spenderblut zu rechnen: Es drohen Lücken in der Versorgung. Mit einem neuen Forschungsprojekt will die Universitätsmedizin Essen daher Einsatz und Nutzung von Blutprodukten verbessern. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) soll der individuelle Transfusionsbedarf mit größerer Präzision vorhergesagt werden. Damit erhöhe sich zum einen die Patientensicherheit, zum anderen lasse sich die Lagerhaltung optimieren.

Dank der KI-Verfahren solle der klinikweite Bedarf an Blutprodukten genauer prognostiziert werden können: So lasse sich das Logistik-Management verbessern und die Verfallsrate von Blutprodukten senken. Kombinieren möchte man den neuen Ansatz mit einer Smartphone-App, die für die gezielte Mobilisierung von Blutspendern eingesetzt werden soll.

Das Forschungsprojekt mit dem Bandwurmnamen „Automatisierte leitlinienkonforme Patientenindividuelle Blutprodukte-Zuordnung und smartes Logistikmanagement in der Transfusionsmedizin“ – kurz „AutoPiLoT“ – ist bis September 2022 bewilligt und erhält vom Bundesgesundheitsministerium Fördermittel in Höhe von 1,8 Millionen Euro.

An dem Projekt arbeiten Prof. Dr. Peter Horn, Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin der Universitätsmedizin Essen, sowie Prof. Dr. Britta Böckmann, Medizinische Informatik der FH Dortmund. Unterstützt wird die Arbeit außerdem durch Privatdozent Dr. Felix Nensa vom neuen Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin an der Uniklinik Essen, das im Frühjahr 2020 an den Start geht.

„Mit Hilfe innovativer Technologien und smarter Datennutzung wollen wir in unserem gemeinsamen Projekt die Versorgung unserer Patienten mit Blutprodukten weiter optimieren“, sagt Prof. Horn. Das neue Blut-Management solle dann am Uniklinikum Essen – und damit exemplarisch an einem Krankenhaus der Maximalversorgung – implementiert werden.