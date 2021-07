Blutiger Streit im Essener Nordviertel: Mann schwer verletzt

Essen. Nach einer blutigen Auseinandersetzung im Essener Nordviertel liegt jetzt ein Mann (46) mit Stichverletzungen im Krankenhaus.

Zwei irakischstämmige Männer sind am Donnerstagabend im Essener Nordviertel in einer Teestube aneinandergeraten. Der Streit eskalierte, bis einer der beiden eine Stichwaffe zückte und den anderen damit schwer verletzte. Die Bilanz des blutigen Streits: Das Opfer (46) liegt schwer verletzt im Krankenhaus, der Tatverdächtige (28) wurde festgenommen.

Blutflecken auf dem Pflaster

Die Verletzungen des Opfers seien nicht lebensgefährlich, erklärte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Doch die Blutflecken auf dem Bordstein vor dem Café an der Beisingstraße sprechen Bände – der Täter muss sein Opfer mehrfach und vor allem mit großer Wucht getroffen haben. Die Beisingstraße gehört zum Nordviertel und liegt in der Nähe des Viehofer Platzes. Dort ist auch eine der größten Grundschulen der Stadt beheimatet, die Grundschule an der Beisinstraße. Das Viertel wird mehrheitlich von Menschen mit Migrationshintergrund bewohnt.

