Nach einem mutmaßlichen Familienstreit waren Polizei und Rettungsdienst in Essen-Altendorf im Einsatz.

Kriminalität in Essen

Kriminalität in Essen Blutiger Familienstreit in Essen-Altendorf: Frau verletzt

Essen. Nach einem gewalttätigen Streit eilten Polizei und Feuerwehr zur Eulerstraße. Sie trafen auf eine verletzte Frau und einen Verdächtigen.

Bei einem blutigen mutmaßlichen Familienstreit ist eine Frau am Donnerstagmorgen in Essen-Altendorf verletzt worden. Polizei und Rettungskräfte eilten zum Tatort an der Eulerstraße.

Wie Polizeisprecher Matthias Werk berichtete, seien um kurz vor 10 Uhr Hinweise auf eine verletzte Person eingegangen. Wenig später trafen die Beamten vor Ort auf einen Tatverdächtigen, der vorläufig festgenommen wurde, und eine blutende Frau noch unbekannten Alters. Sie wurde behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.

Es soll sich um Schnitt- oder Stichverletzungen handeln. Ein Messer soll sichergestellt worden sein. Nach ersten Erkenntnissen dürfte sich die gewalttätige Auseinandersetzung in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses abgespielt haben. Die genauen Hintergründe sind unklar, so die Polizei.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen