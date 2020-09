Blutiger Beziehungsstreit: Frau sticht ihren Freund nieder

Essen. In Holsterhausen hat sich ein blutiges Beziehungs-Drama abgespielt: Eine Frau (24) verletzte ihren Freund mehrfach mit einem Messer.

Eine Frau (24) hat ihren Lebenspartner während eines Beziehungsstreites mit Messerstichen massiv attackiert. Der Mann (30) musste mit mehreren Schnittverletzungen von Ärzten versorgt werden. Die Frau kam in Untersuchungshaft, die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Die Tat, die Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstagmittag bekanntgaben, ereignete sich bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Tatort ist eine Wohnung in der Gebhardtstraße in Holsterhausen. Anwohner hatten die Polizei verständigt, weil sie lautes Geschrei und umherfliegende Gegenstände hörten.

Frau ist bereits aktenkundig bei der Polizei

Als die Polizisten klingelten, öffnete der verletzte Mann, und die Frau beleidigte sofort aggressiv die Polizisten. Die Frau wehrte sich mit aller Kraft gegen eine Untersuchung, schlug einer Polizistin mehrfach ins Gesicht, musste von mehreren Beamten zu Boden gebracht werden.

Die Frau ist bereits aktenkundig wegen mehrerer Verstöße gegen das Waffengesetz und wegen Körperverletzungs-Delikten.

Vorwurf: Gefährliche Körperverletzung

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einer Beziehungstat aus. Mann und Frau sind deutsche Staatsbürger. Kinder gibt es dem Vernehmen nach nicht im gemeinsamen Haushalt.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau bislang gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor. Die Ermittlungen laufen.