Blutige Schlägerei in Essen-Altenessen mit drei Verletzten

Die Polizei war in der Straße Zur Nieden in Essen-Altenessen mit mehreren Streifenwagen im Einsatz.

Essen. Nach einer Auseinandersetzung mit drei Beteiligten wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Mann stand blutüberströmt auf der Straße.

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung auf offener Straße in Essen-Altenessen sind am Montagabend drei Männer verletzt worden. Ein blutüberströmter 40-Jähriger wurde mit einer Kopfwunde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär behandelt werden musste.

Zwei weitere 38 und 50 Jahre alte Beteiligte wurden vor Ort von einem alarmierten Notarzt ambulant behandelt.

Die Polizei, die gegen 20 Uhr mit mehreren Streifenwagen-Besatzungen zum Tatort in der Straße Zur Nieden eilte, nahm den 50-Jährigen auf Weisung der Staatsanwaltschaft vorläufig fest, berichtete Polizeisprecher Matthias Werk am Dienstag. Es werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Die Kontrahenten seien mit Gegenständen aufeinander losgegangen. Die Tatwerkzeuge seien sichergestellt worden. Worum es sich dabei genau handelte, sagt die Polizei nicht. Den Männern seien Blutproben entnommen worden, um ihre Schuldfähigkeit überprüfen zu können.

Der Hintergrund des Gewaltausbruchs ist noch unklar.

