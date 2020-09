Blutige Eskalation in Essen-Kray – Polizei greift ein

Essen. Die Polizei ist am Mittwochabend nach Essen-Kray gerufen worden. Dort waren vier Männer aneinander geraten.

Die Polizei ist am Mittwochabend um 22.10 Uhr zu einem Einsatz nach Kray in die Straße Zur Beckhove gerufen worden. Anwohner hatten die Beamten verständigt. Vier Männer waren aneinandergeraten - drei Deutsche zwischen 19 und 23 Jahre alt, sowie ein Serbe. Ein Deutscher erlitt im Zuge des Gerangels Schnittwunden an der Hand. Das Messer, das offenbar im Spiel war, gehörte einem der Deutschen - er gab später an, es vor der Eskalation weggeworfen zu haben.

Einsatz dauerte eine Stunde

„Die Schilderungen, was passiert ist, und was Grund ist für die Auseinandersetzung, gehen auseinander“, erklärte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen. Der Einsatz der Polizei, der von vielen Schaulustigen beobachtet wurde, war nach einer knappen Stunde vorbei. Einer der Männer wurde mit zur Wache genommen, um seine Personalien festzustellen.