Blutende Bauchverletzung: BMW-Fahrer kracht in Essener Haus

Essen. Die Polizei ermittelt nach einem mysteriösen Verkehrsunfall in Essen-Stoppenberg. Autofahrer mit einer blutenden Bauchwunde krachte vor ein Haus.

Nach einem mysteriösen Verkehrsunfall in Essen-Stoppenberg ermittelt die Kriminalpolizei: Ein Autofahrer ist am Montagmorgen mit einem 5er BMW vor eine Hauswand an der Nikolausstraße gekracht. Eine Zeugin, die dem Mann helfen wollte, sah, dass er eine blutende Bauchwunde hatte, die offenbar von einem Schnitt oder Stich herrühren könnte. Eine Körperverletzungsdelikt ist nicht auszuschließen.

Wie Polizeisprecher Christoph Wickhorst bestätigte, sei denkbar, dass der Autofahrer aufgrund seines Blutverlustes einen Schwächeanfall erlitten und die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben könnte.

Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Einschätzungen schwebt er wohl nicht in Lebensgefahr. Was der Hintergrund der Bauchverletzung sein könnte, ermittelt nun die Kripo. (j.m.)

Den Newsletter aus Essen bekommen Sie hier.