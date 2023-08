Blücherturmfest 2023 in Essen-Rellinghausen: Das ist geplant

Am Blücherturm und am benachbarten Ardeyplatz in Essen-Rellinghausen wird am 2. September gefeiert.

Essen-Rellinghausen. Viele Akteure sind am 2. September beim Blücherturmfest der Bürgerschaft Rellinghausen-Stadtwald dabei. Das wird dieses Mal alternativ gefeiert.

Die Bürgerschaft Rellinghausen-Stadtwald lädt zum Blücherturmfest ein.

ein. Das Fest hat lange Tradition, findet aber in diesem Jahr in ganzer neuer Form statt.

statt. So wird es jetzt einen Nachhaltigkeitsmarkt geben.

Das Blücherturmfest der Bürgerschaft Essen-Rellinghausen-Stadtwald findet jedes Jahr am ersten Samstag im September statt. In diesem Jahr wird es am Samstag, 2. September, 14 bis 18 Uhr, gefeiert. Orte des Geschehens sind der alte Gerichtsturm, Am Stift 9, und der benachbarte Ardeyplatz. Dabei geht es vor allem um das Thema Nachhaltigkeit. Was genau geplant ist.

In den vergangenen zwei Jahren hatte die Bürgerschaft gemeinsam mit zahlreichen Vereinen und Institutionen aus Rellinghausen und Stadtwald ein Konzept erarbeitet. „Wir wollen zeigen, dass nicht nur die Bürgerschaft mit nachhaltiger Stadtteilentwicklung befasst ist“, sagt Michael Delfs, Vorsitzender der Bürgerschaft. Im Vorfeld des Festes stelle man deshalb auf Facebook jeden Tag einen der beteiligten Akteure vor.

Kindergärten und Schulen aus Essen-Rellinghausen und Stadtwald beteiligen sich

Delfs freut sich, dass sich auch Schulen und Kindergärten mit Mitmach-Aktionen beteiligen. Im Gegensatz zu anderen Stadtteilfesten habe das Blücherturmfest keinen kommerziellen Charakter. Man habe sich ganz bewusst gegen ein großes Dorffest, wie es in den 1970er/1980er Jahren mit Kirmes stattfand, entschieden.

„Wir wollten ganz bewusst nicht ein weiteres Trinkfest veranstalten“, so Delfs, der vor allem auch den jungen Besucherinnen und Besuchern auf altersgerechte Weise den Heimatgedanken nahebringen möchte. Trotz vieler Neuerungen gebe es weiter Kaffee und Kuchen und die Gelegenheit zum Klönen am Blücherturm, so dass der familiäre Charakter der Veranstaltung erhalten bleibe.

Es wird einiges los sein: Der Faire-Welt-Laden Rellinghausen bietet Plätzchen, Nüsse und Schokolade, feste Shampoos und Seife, Papierwaren und Textilien. Während die Konfirmanden der evangelischen Gemeinde gesunde Getränke und fairen Kaffee im Angebot haben, betreut der Förderverein der Albert-Einstein-Realschule das Kuchenbuffet.

Der historische Stiepelturm, um den sich die Bürgerschaft künftig kümmern will, wird ein Thema beim Fest in Rellinghausen sein. Foto: Walter Buchholz / FUNKE Foto Services

Die Johanniter-Unfallhilfe gibt Tipps für die Erste Hilfe in Kindergarten und Schule und baut eine Hüpfburg auf. Der Zwergenreich-Kindergarten Schellenberg bietet Kinderschminken an. Der Förderverein Wildgatter Heissiwald bringt die rollende Waldschule der Kreisjägerschaft mit, informiert zu den Tieren des Wildgatters und bietet Gelegenheit, das eigene Wissen über die Tiere in den Wäldern und ihren Schutz zu testen und zu erweitern.

Die Grüne-Hauptstadt-Agentur der Stadt gibt Tipps zum Energiesparen und stellt aktuelle Fördermöglichkeiten für Lastenräder, Solarenergie, Begrünung oder energetische Sanierung vor. Am Stand des Arbeiter-Samariter-Bundes „Die Rübe“ kann man lernen, wie man Sprühkreide selbst herstellen kann. Wie aus alten Büchern zum Beispiel Origami-Tiere entstehen können, zeigt das Team der Stadtteilbibliothek Stadtwald. Kinder können Geschichten lauschen, frischen Lesestoff gibt es beim Bücherflohmarkt.

Es gibt Gegrilltes und viele praktische Informationen

Die Bürgerschaft Rellinghausen-Stadtwald informiert zum Kinderdenkmalpfad, zum Projekt Stiepelturm und bietet eine Ideenbörse rund um die Themen Nachhaltigkeit und Energiesparen. Die Freiwillige Feuerwehr Heisingen informiert zur Ressource Wasser. Es gibt Gegrilltes und die Bezirksvertretung II stellt sich vor.

Die Judoka und Turner des ESC Rellinghausen zeigen, was sportliche Betätigung und Nachhaltigkeit miteinander zu tun haben und laden zum Mitmachen ein. Der Stand der Stiftsschule lockt mit einem Spieleangebot, insbesondere mit dem „Turmbau“ für drei bis 20 Mitspieler. Die Ardeyschule präsentiert ihre aktuellen Nachhaltigkeitsprojekte, zeigt die Herstellung von handgeschöpftem Papier und bietet Upcycling-Basteln an.

Zudem geht es um nachhaltige Energiegewinnung durch eigene Photovoltaikanlagen. Imker Uwe Hartmann erklärt, warum Bienen so wichtig sind. Mit den Themen Umwelt und Nachhaltigkeit beschäftigen sich auch der Naturschutzbund Ruhr, die Gießkannenhelden, die Kita Himmelszelt und die Albert-Einstein-Realschule. Im Blücherturm zeigt der Karikaturist Heiko Sakurai einige seiner Zeichnungen aus 2023.

Auf dem Nachhaltigkeitsmarkt wird Spielzeug und Kinderkleidung verkauft

Neu ist auch der Nachhaltigkeitsmarkt an der Oberstraße zwischen Blücherturm und „Am Ardey“ auf gekennzeichneten Flächen. Er wird in Form eines privaten Kinderflohmarkts organisiert. Dort wird es gebrauchtes Kinderspielzeug und Textilien geben. Die Verkaufsfläche pro Familie wird rund zwei Meter auf dem Bürgersteig betragen. Das Aufstellen von Tischen ist nicht möglich, heißt es seitens der Bürgerschaft. Es wird keine Standgebühr erhoben.

Eine Anmeldung ist zum Markt ist erforderlich. Informationen gibt es bei den Ansprechpartnern der Bürgerschaft per E-Mail an Sven.Milpauer@bueresta.de und Michael.Delfs@bueresta.de . Der Nachhaltigkeitsmarkt wird unterstützt durch Mittel der Bezirksvertretung II und des Landes NRW.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen