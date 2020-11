Ermittlungen Blonde Autofahrerin fährt Passant in Essen an und flüchtet

Essen. Ein Passant ist in Borbeck von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Unfallfahrerin suchte das Weite. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Nach einer Unfallflucht mit einem Schwerverletzten in Essen-Borbeck sucht die Polizei nach einer blonden Autofahrerin.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, wollte der 59-Jährige am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr die Straße an der Kreuzung Leimgardtsfeld/Ecke Weidkamp überqueren, während die Unbekannte mit ihrem Wagen vom Weidkamp in das Leimgardtsfeld abbog. Dabei kam es zum Zusammenprall.

Die unbekannte Frau blieb wohl stehen und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Mannes. Danach flüchtete sie jedoch vom Unfallort. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Die Autofahrerin soll zwischen 50 und 60 Jahre alt und 1,55 bis 1,65 Meter groß sein. Sie ist Brillenträgerin. Hinweise zu der Frau und/oder dem beteiligten Unfallfahrzeug nimmt die Essener Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]