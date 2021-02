Blindgängerfund in Essen-Kray: A40 muss gesperrt werden

Essen. Ein Blindgänger ist in Essen-Kray gefunden worden, er wird noch heute entschärft. Die A40 muss gesperrt werden – wann genau, ist noch unklar.

In Essen-Kray ist bei Bauarbeiten am Aldi Campus Nord an diesem Donnerstag ein Blindgänger gefunden worden – an der Eckenbergstraße in Höhe Hausnummer 16. Die Bombe muss noch heute entschärft werden.

Nach Angaben der Stadt handelt es sich um eine britische Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Im Laufe der Evakuierungen werde auch eine Sperrung der A40 notwendig, wann genau, ist noch unklar.

Der Evakuierungsradius. Foto: Stadt Essen

Aktuelle Informationen:

14.42 Uhr: Die Stadt hat ein Bürgertelefon unter der Rufnummer Tel. 123 88 88 geschaltet.

14.10 Uhr: Alle Gebäude in einem Radius von 250 Metern rund um die Fundstelle werden geräumt. Für die Menschen die evakuiert werden müssen, werde eine Betreuungsstelle eingerichtet, die Feuerwehr werde bei der Betreuung die Lage rund um das Coronavirus berücksichtigen, so die Stadt. Im Umkreis von 250 bis 500 Metern solle man sich während der Entschärfung in Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt liegen.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

