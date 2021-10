Blindgänger in Essen: Die sehr seltene Luftmine wurde bei Bauarbeiten in Essen-Stoppenberg im Kapitelacker gefunden.

Liveticker Riesiger Blindgänger in Essen: Große Evakuierung am Mittwoch

Essen. Eine Bombe ist in Stoppenberg gefunden worden, es handelt sich um eine Luftmine. In Essen steht am Mittwoch die erste Entschärfung dieser Art an.

Eine seltene britische Luftmine aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Essen-Stoppenberg gefunden worden. Der Blindgänger muss am Mittwoch entschärft werden – mehr als 11.000 Menschen müssen ihr Zuhause vorübergehend verlassen, weitere zusätzliche 27.000 Menschen müssen sich während der Entschärfung luftschutzmäßig verhalten. Betroffen von den Maßnahmen sind also über 38.000 Anwohnerinnen und Anwohner.

Bei der Stadt erinnert man sich nicht, dass solch eine Luftmine schon in Essen entschärft werden musste – eine „Premiere“, heißt es auf Anfrage. Viele weitere Status-Updates finden Sie unter der Karte mit dem inneren und äußeren Evakuierungskreis.

Bombenentschärfung Essen: Wir berichten aktuell im Liveticker

Wir aktualisieren diese Meldung weiter.

Bei Bauarbeiten der Stadtwerke ist am Dienstag in Stoppenberg an der Straße Kapitelacker (Höhe Hausnummer 26) eine seltene britische Luftmine (840 Kilogramm) mit drei Aufschlagzündern gefunden worden.

Betreuungsstellen für Anwohnerinnen und Anwohner werden eingerichtet – in der Gustav-Heinemann-Gesamtschule (Schonnebeckhöfe 64) sowie der Weststadthalle (Thea-Leymann-Straße 23).

für Anwohnerinnen und Anwohner werden eingerichtet – in der Gustav-Heinemann-Gesamtschule (Schonnebeckhöfe 64) sowie der Weststadthalle (Thea-Leymann-Straße 23). Die Stadt schaltet ein Bürgertelefon unter 0201/ 123 -8888.

Evakuierungsradius:

(hier auf der Stadt-Seite als PDF-Download)

Diesen Evakuierungskreis hat die Stadt Essen veröffentlicht. Foto: Stadt Essen

Bombenentschärfung in Essen-Stoppenberg – Status-Updates

18.10 Uhr: Bombenentschärfer Frank Stommel, mit seinen immerhin 30 Jahren Berufserfahrung, sagt: „Es ist die erste Luftmine, die ich entschärfe.“ Trotzdem wirkt er während des gestrigen Telefonats entspannt, das hat einen Grund. „Die Bezünderung ist gleich“, sagt er im Hinblick auf die drei Aufschlagzünder, mit denen die Luftmine versehen ist. Also „alles wie immer, schwieriger ist es zum Beispiel bei einem Langzeitzünder“, so Stommel.

Entschärfer Frank Stommel wird am Mittwoch in Essen eine Luftmine entschärfen. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

17.00 Uhr: Das Bürgeramt Altenessen bleibt am Mittwoch wegen der Bombenentschärfung komplett geschlossen, teilt die Stadt mit. Vereinbarte Termine können nicht wahrgenommen werden. Betroffene Bürger werden gebeten, sich bei der Hotline des Bürgeramtes unter der 0201 88-33222 zu melden, damit ihr Anliegen noch am gleichen Tag in einem anderem Bürgeramt ihrer Wahl ohne Termin wahrgenommen werden kann.

16.38 Uhr: Glück für die Stiftung Zollverein: Sie richtet am Donnerstag (14.10.) und Freitag (15.10.) in Zusammenarbeit mit der Deutschen UNESCO-Kommission den internationalen Kongress „Industrielles Welterbe. Chance und Verantwortung“ in Essen aus. Ziel der hybriden Veranstaltung ist ein internationaler Diskurs über die Zukunftsperspektiven industriellen Welterbes. In Essen werden knapp 200 Gäste erwartet. „Wir sind froh, dass die Bombe am Mittwoch entschärft wird“, sagt Zlatan Alihodzic, Sprecher der Stiftung Zollverein. So könne die Veranstaltung wie geplant stattfinden, wenn alles glatt geht.

Eine Luftmine wird am Mittwoch (13.10.) in Essen entschärft. (Symbolbild) Foto: Volker Hartmann

16.30 Uhr: Die Zeche Zollverein liegt im äußeren Evakuierungskreis. Alle Führungen werden für morgen abgesagt, das Ruhr Museum bleibt geschlossen. Das meldet Zlatan Alihodzic, Sprecher der Stiftung Zollverein.

16.17 Uhr: Bei der Luftmine, die am Mittwoch entschärft werden muss, handelt es sich laut Stadtsprecherin Jasmin Trilling um den größten Blindgänger, der in Essen gefunden worden ist. Ähnlich viele Anwohnerinnen und Anwohner seien aber bei Entschärfungen in Rüttenscheid schon betroffen gewesen.

16.11 Uhr: Aufgrund der großen betroffenen Evakuierungsfläche, werden am Mittwoch sehr viele Einsatzkräfte vor Ort sein. Es müssen Straßensperrungen eingerichtet werden, aber auch und vor allem Krankentransporte durchgeführt werden. Auf Anfrage heißt es von Stadtsprecherin Jasmin Trilling, dass acht Alten-, Pflege- oder Behindertenwohnheime betroffen sind. Aus der ganzen Region werden deshalb Kräfte zur Unterstützung angefordert.

16.01 Uhr: Die Stadt meldet: „Es müssen morgen über 11.000 Personen evakuiert werden.“ Im äußeren Kreis seien es zusätzlich 27.000 Anwohnerinnen und Anwohner betroffen.

14.33 Uhr: „Bei den Luftminen handelt es sich um Bomben mit enormer Sprengwirkung“, sagt der Essener Historiker und Bombenkriegs-Experte Norbert Krüger. Lesen Sie hier mehr zu seiner Einschätzung.

14.02 Uhr: Bleibt es bei den Schätzungen der Stadt – dass 11.000 Menschen evakuiert werden müssen –wäre diese Aktion noch größer als die Evakuierung in Rüttenscheid im August. Damals mussten 9000 Menschen ihr Zuhause vorübergehend verlassen.

13.45 Uhr: Mit Verkehrsbehinderungen ist am Mittwoch zu rechnen. Ortskundige werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.

13.36 Uhr: Nach ersten Schätzungen der Stadt Essen sind 11.000 Menschen von der Evakuierung betroffen.

13.32 Uhr: Eigentlich ist es üblich, dass Blindgänger noch am gleichen Tag des Fundes entschärft werden müssen, da es sich in diesem Fall um eine seltene Bombe handelt und der Evakuierungsradius größer ist, benötigt die Evakuierung längere Vorlaufzeit. Laut Stadt wird am Mittwoch um 8.30 Uhr mit der Evakuierung begonnen.

Dienstag, 13.14 Uhr: Die Stadt meldet: „Es handelt sich um die erste Luftmine, die in jüngerer Vergangenheit in Essen entschärft wird. In der Regel werden in Essen Blindgänger mit fünf oder zehn Zentnern gefunden und entschärft, das entspricht 250 bzw 500 Kilogramm. Die nun gefundene Luftmine beinhaltet mehr Sprengstoff als sonst, rund 840 Kilogramm. Dadurch vergrößert sich der Radius für die Evakuierung erheblich.“

