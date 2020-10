Blindgänger in Essen-Frohnhausen – Sperrzone wird aufgebaut

Essen. Am Niesertweg in Frohnhausen wurde bei Bauarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. 1516 Menschen müssen ihre Wohnhäuser verlassen.

Bei Bauarbeiten wurde am heutigen 1. Oktober eine amerikanische Fünf-Zentner-Bombe am Niesertweg in Frohnhausen in Höhe der Hausnummer 16 gefunden. Weil der Blindgänger bewegt und dadurch gefährlicher wurde, muss er noch heute entschärft werden. Aktuell sind 117 Kräfte im Einsatz, die Stadt hat insgesamt 27 Sperrstellen eingerichtet.

Wie üblich werden alle alle Gebäude im Umkreis von 250 Metern um die Bombenfundstelle bis zum Ende der Entschärfung evakuiert, betroffen sind nach Angaben der Stadt 1516 Anwohner. Betroffen ist auch eine Sozialeinrichtung für Betreutes Wohnen an der Frohnhauser Straße 439-443. Im inneren Kreis gibt es keine positiven Corona-Fälle oder Personen in einer angeordneten Quarantäne.

Hier sind die Anwohner betroffen: Im inneren Kreis (rot umrändert) müssen sie ihre Häuser verlassen, im äußeren Kreis (grün umrändert) sich im von der Bombe abgewandten Teil ihrer Häuser aufhalten.

Im Umkreis von 250 Metern bis 500 Metern sollten sich Anwohner während der Entschärfung in Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt liegen – hier sind 2972 Menschen betroffen.

Eine Betreuungsstelle für die Versorgung der zu evakuierenden Personen ist in der Herderschule Essen, am Postreitweg 76 eingerichtet. Feuerwehr und Ordnungsamt weisen außerdem darauf hin, dass Kraftfahrzeuge während der Evakuierung und Entschärfung von der Straße entfernt werden sollten; vorhandene Gasgeräte sind abzusperren.

Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Die Feuerwehr berücksichtigt die aktuell besondere Lage rund um das Coronavirus.

Aktuelle Informationen zur Bombenentschärfung gibt es auf der Homepage der Stadt Essen unter www.essen.de/bombenfund, auf Stadt Essen – Das Stadtportal, dem offiziellen Facebook-Account der Stadt Essen unter www.facebook.com/StadtportalEssen. Das Bürgertelefon zur Bombenentschärfung ist unter der Nummer 123-8881 eingerichtet.

