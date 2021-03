Blinde Essenerin bestohlen: Goldschmied schenkt ihr Ehering

Essen. Krimi mit Happy End: Ein Trickbetrüger erbeutet den Ehering einer blinden Essenerin (79). Wie anrührend ein Goldschmied aus Bayern reagiert.

Dieser Kriminalfall war besonders niederträchtig: Ein skrupelloser Trickbetrüger gab sich als Wasserwerker aus und nutzte schamlos aus, dass sein Opfer, eine Essener Seniorin (79) aus Frohnhausen, ihr Augenlicht verloren. Er erbeutete den Ehering der hilflosen blinden Frau, die seit bald sechs Jahrzehnten verheiratet ist. Doch nun nimmt der Fall eine herzzerreißende Wendung: Ein Goldschmied in Bayern erfuhr von dem Schicksalsschlag und schenkte dem Betrugsopfer ein Duplikat ihres verschwundenen Eherings.

Wie die Essener Polizei jetzt berichtet, habe der Goldschmied aus dem Süden Deutschlands in der Tageszeitung von dem gemeinen Ehering-Klau in Essen gelesen. Ihn habe zutiefst schockiert, wozu kriminelle Menschen in der Lage sind. „Es ist ja ohnehin schon fies und niederträchtig, ältere Menschen auf linke Art und Weise zu bestehlen oder zu betrügen. Aber einer 79 Jahre alten Seniorin, die nicht mehr sehen kann, und in dieser Situation absolut hilflos ist, den Ehering zu stehlen, dass macht fassungslos und übertrifft jegliche Vorstellungskraft“, so der gerührte 66 Jahre alter Bayer.

Falscher Wasserwerker verlangte von blinder Seniorin, sicherheitshalber alle Metallgegenstände abzulegen

Die Tat hatte sich am 5. März gegen 10.15 Uhr in der Wohnung (Frohnhauser/Ecke Potsdamer Straße) der blinden Seniorin ereignet. Der falsche Wasserwerker klingelte an der Tür und gab sich als Stadtwerke-Mitarbeiter aus. Er müsse dringend die Leitungen überprüfen, wofür er nur eine Minute brauchen würde. Offenbar, so die Polizei, fiel ihm sofort der goldene Ehering ins Auge, den die Seniorin an der Hand trug. Er empfahl der Wohnungsmieterin dringend, aus Sicherheitsgründen alle Metallgegenstände abzulegen. Tatsächlich sei der ehrlose Trickdieb wenige Momente später wieder aus der Wohnung verschwunden, neben dem Ehering entwendete er noch etwas Bargeld, so die Polizei.

Der pensionierte Goldschmied (66) aus der Nähe von München sei entsetzt gewesen, als er die Polizeimeldung las. Gemeinsam mit seiner Frau (58) entschied er, der Essener Seniorin in dieser ohnehin schweren Zeit mit einer lieben Geste unter die Arme zu greifen, so Polizeisprecher Marco Überbach.

Also fassten die hilfsbereiten Bayern – die beide anonym bleiben wollen – den Plan, kurzerhand ein möglichst exaktes Duplikat des gestohlenen Goldrings anzufertigen. Design, Gravur und Größe sollten genauso sein wie das Original.

Neuer Goldring aus Bayern kommt schön verpackt an: mit rosa Schleife und Grußkarte

Jetzt sei der neue Ring endlich in Essen eingetroffen, berichtet die Polizei: mit einer rosa Schleife und einer süßen Karte als Geschenk verpackt.

Der neue Ring ist nun in Essen – als Geschenk samt rosa Schleife verpackt. Foto: Polizei Essen

Liebevoll öffnete das Frohnhauser Ehepaar das Geschenkpäckchen. Freudestrahlend habe sich die Seniorin den Ring anstecken lassen. Mit den Worten „Ich bin überwältigt und glücklich, aber auch sehr froh, dass mir nichts passiert ist“ bedankt sie sich bei dem Goldschmied mit dem großen Herz. Ein Dank, dem sich die Essener Polizei anschloss.

Gleichzeitig bittet die 79-Jährige alle älteren Menschen, immer wachsam zu sein, damit niemandem das Gleiche widerfahre. Die Größe des Schmuckstücks wird durch den Goldschmied jetzt noch etwas angepasst – für ihn eine Herzensangelegenheit: „Der Ring soll so perfekt wie möglich sein. Es freut mich sehr, dass ich ein bisschen helfen konnte.“