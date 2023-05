Blasmusik am Beckenrand: Gelungener Saisonstart im Grugabad

Essen. Der Himmel leicht bewölkt, die Band in Sommerstimmung: „Tuba Libre“ sorgte am Mai-Feiertag für einen gelungenen Saisonstart im Essener Grugabad.

Über einen gelungenen Saisonstart darf sich das Essener Grugabad freuen: Obwohl es noch bewölkt und frisch war, fanden sich am Montag (1. Mai) schon morgens zahlreiche Badegäste ein, um sich vom schrägen Rüttenscheider Blasorchester „Tuba Libre“ auf den Gang ins Wellenbecken einstimmen zu lassen.

Essener Grugabad startet mit musikalischer Begleitung in die Saison

Teils mit Perücken statt Badekappe und in Begleitung von Schwimmtieren stürzten sich die ersten Badegäste ins Wellenbecken im Grugabad. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Mit Songs von „Hey, Pippi Langstrumpf“ bis „Pata Pata“ von Miriam Makeba sorgten die „Tuba-Libre“-Bläser für Sommerstimmung. Um 9 Uhr stürzten sich die Schwimmfans dann in die erste Welle der Saison. Da war das Bad schon eine Stunde geöffnet. Und der Verein Grugabad-Freunde, der sich als Fürsprecher sowie mit vielen Aktionen um Essens größtes Freibad verdient macht, hatte schon eine Frühstücks-Tafel neben dem Sportbecken aufgebaut und die Frühschwimmer mit Brötchen und Kaffee bewirtet. „200 Leute waren sicher da“, sagt Betriebsleiter Thomas Schulte über die Morgenstunden.

Das Rüttenscheider Blasorchester „Tuba Libre“ stimmte am Beckenrand auf den Sprung ins Wellenbecken ein. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Kleinere Warteschlangen am Kassenhäuschen

Wer etwas später kam, verpasste zwar die Musikeinlage, wurde aber mit Sonnenschein belohnt. Zeitweise bildeten sich sogar kleinere Warteschlangen an der Kasse. Doch das lag daran, dass das neue Kassensystem just am Morgen des Saisonstarts ausfiel: Normalerweise liest das System die Vorteilskarten von Vielschwimmern automatisch aus und gewährt ihnen sekundenschnell Zugang – so mussten auch sie sich am Kassenhäuschen anstellen.

Wer am 1. Mai zwischen 8.30 und 11 Uhr ins Grugabad kam, konnte am Beckenrand frühstücken. Die Grugabad-Freunde tischten auf. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Wassertemperatur liegt bei 24 Grad

Einen kleinen Punktabzug gab’s bei einigen Badegästen auch, weil die Duschen nicht mehr ganz so warm eingestellt sind wie in den Vorjahren. Die Wassertemperatur im Becken war schon in der vergangenen Saison von 26 auf 24 Grad gesenkt worden, um Energie zu sparen. Daran haben sich die Badefans offenbar längst gewöhnt: Am Starttag zogen viele im Sportbecken gut gelaunt ihre Bahnen.

Das Grugabad ist in der Regel Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr geöffnet, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 8 bis 20 Uhr. Das Freibad Hesse in Dellwig startet am Samstag, 6. Mai, in die Saison. Offen ist noch, wann das Freibad Steele und die beiden Schwimmzentren Kettwig und Oststadt folgen.

Gute Stimmung im und am Becken. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

