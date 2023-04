Bizarrer Unfall in Essen: Senior rammt mehrere Autos

Mit seinem BMW (vorne) zerstörte der Senior den parkenden Smart (hinten); ein Opel Corsa (rechts) wurde beim Unfall in der Heckstraße in Essen-Werden ebenfalls beschädigt.

Essen. Nur eine Person wurde leicht verletzt bei einem dramatischen Unfall in Essen-Werden: Ein Senior verlor die Beherrschung und rammte parkende Pkw.

Im Essener Stadtteil Werden hat es am Samstag Mittag einen spektakulären Unfall gegeben, bei dem durch Glück nur ein Mensch leicht verletzt wurde. In der Heckstraße rammte ein Senior mit seinem 7er-BMW zwei parkende Fahrzeuge – ein Smart wurde dabei vollständig zerstört, der daneben stehende Opel Corsa wurde durch die Kollision gegen eine Straßenlaterne geschoben. Auch die war am Ende komplett zerstört und musste von der Stadt abgesägt werden.

Der BMW des Unfall-Verursachers wurde sichergestellt

Die Polizei musste die Heckstraße etwa zweieinhalb Stunden sperren; Einzelheiten konnte die Polizei am Sonntag noch nicht mitteilen. Der BMW des Velberters, der der Unfall verursacht hatte, wurde sichergestellt zur Beweis-Aufnahme. Augenzeugen berichten, dass der Unfall eine Vorgeschichte habe: Zunächst habe der Mann seinen BMW am Eingang der Heckstraße geparkt und dort bereits ein fremdes Fahrzeug leicht beschädigt. Eine Passantin habe ihn auf den Schaden angesprochen, als der Mann einfach wegfahren wollte. Die Passantin rief die Polizei. Als die Beamten nach etwa 20 Minuten noch nicht da waren, sei der Mann in seinen BMW gestiegen und davonbraust – nach Zeugenangaben mit massiver Geschwindigkeit. Nur wenige Meter weiter rammte der Mann die Autos, die vor der Kneipe „Tuchmacher Stuben“ abgestellt waren. Ob ein medizinischer Notfall vorliegt oder nicht, konnte am Sonntag noch nicht geklärt werden.

Die Polizei ermittelt.

